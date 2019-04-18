تأثير ميغان ماركل هو الأقوى في أول مجموعات زفاف 2020

رغم مرور حوالي العام على حفل زفاف الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل من الأمير البريطاني هاري حفيد ملكة إنكلترا، إلا أن تأثير إطلالتها في ذلك اليوم ما زال طاغياً على التصاميم الخاصة بعروس2020.

ارتدت العروس ميغان ماركل ثوبي زفاف، حمل الأول توقيع المصممة البريطانية كلير وايت كيللر التي تشغل منصب المديرة الإبداعية في دار Givenchy أما الثاني فكان من تصميم دار Stella McCartney. وقد تميّزت الإطلالاتين بالبساطة في التصميم، والقصة، واختيار القماش بالإضافة إلى خلوّهما من أي زخرفة، أو تطريز. وبلغت كلفة الإطلالة الأولى 440ألف$ والإطلالة الثانية 157ألف دولار.

هذه الموضة التي أطلقتها دوقة ساسيكس ميغان ماركل طغت بحضورها بشكل كبير على مجموعات أزياء الزفاف على الصعيد العالمي. وأبرز دليل على ذلك ما رصدناه في مجموعات الأزياء الخاصة بربيع 2020.

حرص المصممون على تقديم العديد من الإطلالات بخامات بسيطة وفخمة على السواء بالإضافة إلى قصّات تطغى عليها موضة "المينيماليست" التي تعتمد على الحدّ الأدنى من الأفكار. وقد رأينا العديد من أزياء الزفاف القريبة من الجسم التي خلت من أي تطريزات أو زخارف.

أقيم أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف الخاصة بربيع 2020 بين 11 و14 من الشهر الجاري. وقد بدا تأثير ميغان ماركل جلياً على عروضه، فاستوحت دار Sareh Nouri إثنين من أثوابها من التصميمين التي ارتدتهما ميغان في حفل زفافها. وتجلّت القصة البسيطة بشكل واضح في تصاميم Nouvelle Amsale، وIsabelle Armstrong، وCushnie. أما دار Carolina Herrera فقدّمت رؤيتها الخاصة لبساطة العروس في ثوب تميّز بطابعه العصري فيما اختارت دار Justin Alexander قماش الحرير الطبيعي الفاخر لإضافة لمسات مترفة على بساطة التصميم الذي قدّمته لعروس2020.