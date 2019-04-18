كيف بدت نانسي عجرم في أول ظهور بعد إجازة الأمومة؟

بعد غياب لأكثر من شهرين عن الساحة الفنية، أطلّت النجمة نانسي عجرم في أول ظهور إعلامي لها بعد إجازة الأمومة التي تلت إنجابها لطفلتها الثالثة.

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ظهور نانسي كان في دبي خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تحت اسم "عالم نانسي عجرم" بالتعاون مع شركة الاتصالات Du. وسوف تسمح هذه الخدمة لمتابعيها بالتعرف على جديد هذه النجمة على المستويين الفني والشخصي.

اتسمت إطلالة نانسي بهذه المناسبة بالبساطة والنعومة كالعادة. وهي سلّطت الضوء على رشاقتها التي استعادتها سريعاً بعد الولادة. اختارت نانسي الظهور بثوب ضيّق متوسّط الطول يتميّز بكمّين قصيرين واسعين وياقة مرتفعة. وقد غزته طبعة الأزهار الزرقاء الصغيرة التي غطّت أرضيّته السوداء.

تندرج إطلالة نانسي ضمن أبرز خطوط موضة هذا الموسم. وقد رأينا طبعة الأزهار التي تتفتح على أرضية سوداء تتكرّر لدى العديد من المصممين العالميين.

- جمعت دار Elie Saab بين طبعة الأزهار الكبيرة والصغيرة المتعددة الألوان في الإطلالة الواحدة. وقد غطّت الأزهار الوشاح المرافق للزي وحتة الجوارب.

- قدّمت دار Dolce&Gabbana طبعة الأزهار الرومانسية التي تفتّحت على خامة الأورغنزا وترافقت مع كشاكش كبيرة غطّت الثوب من الكتفين حتى أسفله.

- اختارت دار Erdem تقديم طبعة الأزهار بأسلوبها "الفينتاج" وزيّنت بها الأثواب ذات الياقات المرتفعة والأكمام الطويلة.

- الطابع العصري غلب على طبعة الأزهار التي اعتمدتها دار Escada. وقد ترافقت الأزياء مع حقائب مطبّعة بالأزهار أيضاً.

- اعتمدت دار Leonard طبعة الأزهار التجريديّة التي زيّنت الأرضيّة السوداء بلمسات مشرقة بألوانها.

- نفّذت دار Givenchy موضة الكسرات على أزياء مطبّعة بالأزهار، فبدا كما لو أنها رسمت عليها خطوطاً منقّطة بالأزهار البيضاء على أرضيّة سوداء حالكة.

- ابتعدت دار Versace عن البساطة في الإطلالات اليومية التي جمعت فيها بين القصّات والألوان وطبعة الأزهار بأسلوب مبتكر من المنتظر أن يلقى رواجاً هذا الموسم.