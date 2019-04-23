هكذا تعتنين بالأزياء الحريريّة وتحمينها من التلف

إذا كنت تعتقدين أن غسل الأزياء الحريريّة في المنزل يعرّضها للتلف، فاعلمي أن هذا الاعتقاد السائد لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة إذ يمكن العناية بهذه الخامة الدقيقة باعتماد بعض الحيل البسيطة والسهلة التطبيق.

يتميّز الحرير بكونه من الخامات الطبيعيّة الخفيفة، الانسيابية، الناعمة، ولكنه أيضاً أحد الأقمشة الفاخرة والسريعة التلف. وللحفاظ عليه أثناء التنظيف والغسيل يُنصح بالتقيّد ببعض التعليمات المهمة في هذا المجال.

المرحلة الأولى: التنظيف

من الممكن تنظيف الأزياء الحريريّة في الغسّالة المنزلية شرط اعتماد برنامج الأنسجة الدقيقة وحرارة الماء المنخفضة. يمكن أيضاً غسلها يدوياً بالماء البارد وباستعمال مسحوق غسيل خاص بالأنسجة الدقيقة، شرط عدم الإفراط في فركها أثناء الغسيل وتجنّب نقعها بالماء والصابون لأكثر من 5 دقائق.

المرحلة الثانية: العصر

من الضروري تجنّب عصر الأنسجة الحريريّة في الغسّالة، فأليافها الدقيقة لا تتحمّل سرعة دوران هذه الآلة عندما تكون في مرحلة العصر. وهذا يعني أنه يمكن غسل الأزياء الحريريّة في الغسّالة مع إلغاء مرحلة العصر، التي عليها أن تتمّ يدوياً. أما تجفيف هذه الأنسجة، فالأفضل أن يتمّ في الهواء ولكن بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة التي من شأنها أن تُفقد لونها رونقه.

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المرحلة الثالثة: الكوي

يتميّز الحرير بكونه خامة دقيقة جداً وحسّاسة تجاه حرارة المكواة، ولذلك يجب أن يكون رطباً قليلاً عند الكوي على أن يتمّ ضبط المكواة على حرارة منخفضة وتمريها على الجانب الداخلي للقطعة فقط بهدف المحافظة على حيوية لونها.

نصائح إضافيّة

للحفاظ على الخامات الحريريّة، تجنّبوا تعريضها بشكل مباشر للعطور أو لأي مستحضرات تحتوي على الكحول، فمن شأن ذلك أن يترك عليها بقعاً لا تزول ويتسبب في تبدّل لونها.

من الضروري أيضاً أن يتم حفظ الأزياء الحريريّة في خزائن محكمة الإغلاق بعيداً عن مصادر الضوء، والحرارة، والرطوبة على أن يتمّ وضع أكياس من اللافندر الجاف داخل الخزانة لإبعاد حشرات العث.