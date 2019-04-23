5 أقنعة طبيعية مرطبة تحتاجها بشرتك هذا الربيع

يُشكّل ترطيب البشرة أحد أبرز الأساليب للعناية بها وأهمّ وسيلة للوقاية من شيخوختها المبكرة. ولذلك لا يكفي الاستعانة بكريم مرطّب نطّبقه عليها بشكل يوميّ، ولكن ينصح الخبراء بالاستعانة أيضاً بفوائد الخلطات الطبيعيّة التي تكون عادةً غير مكلفة وسهلة التحضير في المنزل. فلا تترددوا في استعمالها على الأقل مرّة أسبوعياً. تعرّفوا فيما يلي على 5 أقنعة طبيعيّة أثبتت فعاليتها الكبيرة في مجال تأمين ترطيب إضافيّ للبشرة، واختاروا منها ما يناسبكنّ للحفاظ على بشرة مشرقة هذا الربيع.

لتحضير هذه الأقنعة أنت بحاجة إلى بضع حبّات من الموز، القليل من العسل، بضع حبّات من البيض، والقليل من زيت الزيتون. فهذه المكوّنات كفيلة بتأمين أقنعة طبيعيّة غير مكلفة وسريعة التحضير.

ولكن تذكّري قبل تطبيق هذه الأقنعة، أنه من الضروري تنظيف البشرة من آثار الماكياج، والإفرازات، والغبار المتراكمة عليها مما يُسهّل نفاذ العناصر المرطّبة إلى عمقها. والجدير ذكره أن هذه الأقنعة المصنوعة من مكوّنات طبيعيّة وخالية من المواد الحافظة ولذلك يُنصح باستعمالها مباشرةً بعد تحضيرها وعدم الاحتفاظ بها في الثلاجة لوقت أطول.

1) قناع الموز والأفوكادو

المعروف عن فاكهة الموز والأفوكادو أنهما غنيّان بالخصائص المرطّبة، فالحوامض الدهنيّة الموجودة في الأفوكادو والفيتامينات من فئةB ، وC، وE الموجودة في الموز تعمل على تغذية البشرة وتأمين الليونة التي تحتاجها.

لتحضير هذا القناع يكفي اختيار الفاكهة ناضجة وهرس حبة أفوكادو كاملة ونصف حبة من الموز. يُطبّق هذا القناع على البشرة لمدة 20دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. من الممكن ايضاً أن نضيف إليه ملعقة كبيرة من العسل الذي يتمتع بفوائد مهدّئة، مطهّرة، ومساعدة على التآم الندبات وعلاج البثور في حال وجودها.

2) قناع الخيار والزبادي

يدخل الخيار في تركيبة العديد من المستحضرات المرطّبة للبشرة نظراً لطبيعته التي تحتوي على 90بالمئة من الماء. وهو يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومرطّبة فعّالة جداً في مجال محاربة جفاف البشرة وفقدان النضارة.

لتحضير هذا القناع يكفي تقشير حبة من الخيار وبرشها ثمّ خلطها مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي أو بضع نقاط من زيت الخروع. يُطبّق هذا القناع لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر لتبدو البشرة بعد استعماله فائقة النعومة والترطيب.

3) قناع البيض

يتميّز صفار البيض بخصائصه المرطّبة الفعّالة جداً في مجال تغذية البشرات الجافة وإعادة النضارة إليها. ولكن يُستحسن عدم تطبيق هذا المكوّن بمفرده على البشرة حتى لا يصبح من الصعب نزعه عنها عندما يجفّ.

اخلطي صفار بيضتين مع القليل من زيت نباتي قد يكون زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، أو زيت الأرغان. فمن شأن هذه الزيوت أن تزيد من فعالية القناع، وتُسهّل تطبيقه وإزالته. يُترك هذا القناع لمدة 10 دقائق على البشرة قبل مسحه بمحرمة ومن ثمّ غسل البشرة.

4) قناع العسل وزيت الزيتون

عندما تجتمع الخصائص المرطّبة والمهدئة لزيت الزيتون مع الخصائص المطهّرة والمضادة للبكتيريا التي يتمتع بها العسل فإن النتيجة ستكون تغذية بالعمق ونعومة فائقة للبشرة.

لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون و4 ملاعق كبيرة من العسل. يُترك هذا القناع لمدة 20 دقيقة على البشرة قبل شطفه بالماء الفاتر. من الممكن أيضاً تدفئة هذا القناع قليلاً في "المايكرووايف" أو في حمّام مائي ساخن، فمن شأن الحرارة أن تساعد في هذا المجال بفتح مسام البشرة وجعل المكوّنات المرطّبة تصل إلى عمق البشرة.

5) قناع الشاي الأخضر والعسل

يساهم الشاي الأخضر في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، ولذلك لاترمي ظرف الشاي الأخضر بعد استعماله ولكن إفتحيه واخلطي محتواه مع قليل من العسل وطبّقي هذه الخلطة على بشرة وجهكِ لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر. وتمتّعي بالفوائد المعزّزة للنضارة والشباب التي يؤمّنها هذا القناع.