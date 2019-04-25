دليلكِ الصباحي لارتداء أزيائكِ في 10 دقائق فقط

إن التردد في اختيار الأزياء المناسبة من المشاكل الصباحية الشائعة التي تعكّر علينا مزاجنا وتجعلنا نتأخر عن مواعيدنا. ولكن هل تعلمين أنه يمكنكِ اختصار الوقت وارتداء ملابسك في 10 دقائق فقط عند التقيّد بهذه الخطوات السهلة والعملية؟

- حافظي على خزانة مرتّبة:

من الصعب جداً البحث عن قطعة أزياء محدّدة في خزانة تعمّها الفوضى، ولذلك فإن تنظيم الخزانة يسهّل عليكِ إيجاد ما تبحثين عنه بسرعة وسهولة. احرصي على ترتيب الأزياء في خزانتكِ وفق فئاتها (فئة خاصة بالسراويل، فئة الأثواب، فئة للقمصان، فئة للسترات...) وستلاحظين أن هذا الترتيب هو الأفضل لاختصار الجهد والوقت في هذا المجال.

- فكّري مُسبقاً بما سترتدينه:

إن التخطيط المسبق للإطلالة التي ستعتمدينها سوف يُسهّل عليكِ هذه المهمة. ابدئي بالتفكير بما سترتدينه أثناء أخذ الحمّام الصباحي أو خلال تناول الفطور، أو حتى مساءً قبل النوم في إطار التحضير لإطلالتكِ في اليوم التالي.

- احتفظي بصور لإطلالاتكِ المفضّلة:

التقطي صوراً لإطلالاتكِ المفضّلة واحتفظي بها على جوالكِ، فتحصلين بذلك على أرشيف من الإطلالات تعودين إليه لتختاري منه عندما تكونين على عجلة من أمركِ أو تجدين صعوبة في تنسيق أزيائكِ صباحاً.

- ابني إطلالتكِ حول قطعة واحدة:

اختاري قطعة واحدة من الأزياء أو الأكسسوارات، ونسّقي معها القطع الأخرى التي تناسبها. من شأن ذلك أن يسهّل عليكِ بناء إطلالة متكاملة بسرعة وسهولة.

- اعتمدي زيّاً يتألّف من قطعة واحدة:

اختاري زياً مؤلّفاً من قطعة واحدة عندما تكونين على عجلة من أمركِ. قد يكون هذا الزيّ ثوباً، أو جامبسوت...وستجدين أنكِ أصبحتِ حاضرة في دقائق معدودة.

- احرصي على أن تكون ثيابكِ مكويّة:

من الطبيعي أن يتعكّر مزاجكِ صباحاً وتتأخري على عملكِ عندما تجدين أن القميص الذي ترغبين بارتدائه غير مكويّ. ولذلك ننصحكِ بكيّ جميع الثياب بعد غسلها وقبل وضعها في الخزانة وبذلك تكون جاهزة للارتداء على الدوام.

- حضّري أزياءكِ في الليلة السابقة:

خصّصي بعض الوقت مساءً لاختيار الأزياء التي سترتدينها في صباح اليوم التالي، وضعي أزياءكِ وأكسسواراتكِ في مكان محدّد. وسوف تكتشفين أن ذلك سيساعدكِ في أن تجهزي بأقل من 10 دقائق.

- احتفظي دائماً بإطلالة لأوقات الطوارئ:

خصّصي إطلالة سهلة وعمليّة تكون جاهزة لأوقات الطوارئ، أي عندما تكونين على عجلة من أمركِ وليس لديكِ الوقت الكافي لتنسيق إطلالتكِ الصباحيّة.

احرصي على أن تكون إطلالة الطوارئ سهلة وعمليّة، على أن تتألّف مثلاً من سروال كلاسيكي، قميص أبيض، وسترة صغيرة يمكن أن ترافقكِ من النهار إلى المساء بسهولة.

- ابحثي عن مصادر جديدة:

إن البحث عن أفكار جديدة لإطلالتكِ يحتاج إلى متابعة خطوط الموضة التي يسهل عليكِ إيجادها في مجلاّت الموضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤمّن الأفكار والنصائح العمليّة في هذا المجال.