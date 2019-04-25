8 وسائل فعّالة للتخلص من مشكلة تجميلية شائعة جداً

يشكّل الزيوان أحد المشاكل التجميلية الشائعة لدى النساء والرجال على السواء. وهو يطال عادةً البشرة الدهنية والمختلطة، وينتج عن تراكم الغبار، والأوساخ، وآثار التلوّث، والإفرازات في المسام المتوسّعة. أما للتخلّص من هذه المشكلة فيمكن الخضوع إلى جلسة تنظيف للبشرة في معهد التجميل أو تطبيق إحدى الوصفات التالية التي أثبتت فعاليتها في تنظيف المسام بالعمق.

1- لاصقات منزليّة

لتحضير هذه اللاصقات تحتاجون إلى ملعقة كبيرة من الحليب السائل وورقتين من الجيلاتين مقطّعتين إلى قطع صغيرة. على أن يتمّ وضع هذين المكونين في المايكرووايف لمدة 15 ثانية، وبعد أن يذوب الجيلاتين ويختلط الحليب يتمّ الانتظار قليلاً حتى يبرد ثمّ يُطبّق الخليط بواسطة فرشاة صغيرة على أماكن تواجد الزيوان ويُترك لمدة 15 دقيقة.

عند جفاف هذه اللاصقات على البشرة تتمّ إزالتها وستلاحظون أنها أزالت معها الزيوان وتركت البشرة نقيّة. ولكن للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتنظيف البشرة وإجراء حمّام بخار منزلي قبل تطبيق هذه اللاصقات.

2- عصير الليمون

يساهم تطبيق عصير الليمون على أماكن تواجد الزيوان مساءً قبل النوم في تنظيف المسام، تطهيرها، والمساعدة على انقباضها. يُنصح بتطبيق هذا العلاج مرة يومياً لمدة أسبوع للتخلّص من الزيوان بشكل نهائي.

3- حمّام بخار المريميّة

يساعد حمّام البخار على فتح مسام البشرة أما نباة المريميّة فينشّطها. لتحضيره يكفي غلي الماء ووضع 5 أو 6 أوراق من المريميّة فيها. احني بعد ذلك وجهكِ فوق البخار المتصاعد من الوعاء وغطّي رأسك بمنشفة لضبطه وتسهيل وصوله إلى البشرة مما يساعد في فتح المسام. قومي بعد ذلك بالضغط بأصابعك على جانبيّ المسام لتفريغ محتواها من الشوائب. يُنصح بالخضوع لهذا العلاج مرة أسبوعياً.

4-دوائر الطماطم

تتمتع الطماطم بفعالية في مجال علاج الزيوان. يكفي تقطيع حبة من الطماطم إلى دوائر رفيعة وتطبيقها على بشرة الوجه خلال استراحة تمتدّ 20 دقيقة. على أن يتمّ بعد ذلك شطف البشرة بالماء الفاتر ثمّ تجفيفها بمنشفة قطنيّة. يُنصح بتطبيق هذا العلاج يومياً لمدة أسبوعين وستلاحظون أن الزيوان قد اختفى بشكل تدريجي، فغنى الطماطم بالأملاح الحمضيّة يقضي على الشوائب أما احتواؤها على الفيتامينات فيساهم في تطهير البشرة والتخلّص من الزيوان.

5- الأعشاب الخضراء

لتحضير لوشن طبيعي منقّي ومنعش للبشرة يكفي غلي نصف كوب من الماء، وبعد رفعه عن النار تُضاف إليه حفنة من البقدونس، حفنة من الترنجان، وعود من الصعتر. يُترك هذا الخليط حتى يبرد ثمّ يُصفّى ويحفظ في وعاء نظيف لاستعماله كلوشن منقّي ومنعش بعد تنظيف البشرة. يمكن حفظ هذا اللوشن لمدة 3 أيام وهو يساعد في القضاء على الزيوان وجعل البشرة ناعمة الملمس.

6- خليط بياض البيض والليمون

يتميّز بياض البيض باحتوائه على أنزيم مضاد للبكتيريا بالإضافة إلى جزيئات ذات مفعول منظّف ومنقّي. أما الليمون فينظّف المسام بالعمق ويساهم في انقباضها.

لتحضير هذه الخلطة، يكفي خفق بياض بيضة ليصبح كالثلج ثمّ إضافة بضع نقاط من عصير الليمون إليه قبل تطبيقه على المنطقة الوسطيّة من الوجه (الجبين، الأنف، والذقن)، حيث ينتشر الزيوان عادةً. يُترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة على البشرة قبل شطفه بالماء الفاتر، على أن يتم تطبيقه مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج

7- الكربونات والليمون

استطاعت هذه الوصفة القديمة جداً أن تثبت فعاليتها في مجال القضاء على الزيوان. لتحضيرها يكفي وضع عصير حبّة من الليمون في وعاء صغير وإضافة القليل من الكربونات إليه للحصول على عجينة سميكة تُطبّق على الأنف وتُترك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد. يُنصح بتكرار هذا العلاج مرة يومياً للقضاء على الزيوان في منطقة الأنف.

8- الملح وزيت الزيتون

لتحضير مقشّر فعّال جداً في القضاء على الزيوان، ضعي في راحة يدكِ رشتين من الملح وأضيفي إليهما نقطتين أو ثلاثا من زيت الزيتون. دلّكي مناطق ظهور الزيوان بهذه الخلطة ثمّ اشطفيها بالماء البارد. استعيني بهذا المقشّر مرة أسبوعياً لتتمكني من الحفاظ على بشرة خالية من الزيوان.