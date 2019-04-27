بشرة اليدين والقدمين بحاجة لعناية خاصة على أبواب الصيف

تتغيّر حاجات بشرة اليدين والقدمين على أبواب فصل الصيف، فتعرّضها للتبدلات المناخية يجعلها أكثر جفافاً. وهي بذلك تصبح بحاجة إلى عناية خاصة للحفاظ على نعومتها. تعرّفوا فيما يلي على هذه الخلطات الطبيعية التي ترطّب وتغذّي بشرة اليدين والقدمين بالعمق.

3 خلطات خاصة باليدين

تتعرّض بشرة اليدين للجفاف كونها على تماس دائم مع أدوات متعددة ومع عنصر الماء. ويُترجم هذا الجفاف عبر إحساس مزعج بشد البشرة ولكن أيضاً عبر شيخوخة مبكرة على مستوى الجلد، ولذلك نحن بحاجة إلى تبنّي عادة الترطيب اليومي بكريم مخصّص لبشرة اليدين بالإضافة إلى الاستعانة بأقنعة منزلية تؤمن لها المزيد من الحماية والترطيب.

قناع الزيت والسكر المنعم والمقشّر

يساعد هذا القناع في محاربة مشكلة جفاف البشرة كما يتمتع بمفعول مقشّر أيضاً. لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. دلّكي الخليط لبضع دقائق على بشرة يديكِ ثمّ اشطفيها بالماء، وستلاحظين أنها تخلّصت من الخلايا الميتة التي تغطّيها واستعادت نعومتها.

قناع زبدة الشيا للتغذية والترطيب

تتميّز زبدة الشيّا بأنها مكوّن طبيعي يعتني بالبشرات الأكثر جفافاً. احرصي على تدفئة هذه الزبدة بين راحتي الكفّين لتسهيل نفاذها إلى عمق البشرة، ودلّكيها جيداً على بشرة اليدين مما يؤمّن لها التغذية والترطيب في الوقت نفسه.

قناع العسل الكريمي للحماية

يتميّز العسل بخصائصه المتعددة ومنها تغذية وحماية بشرة اليدين. وهو يساعد على تجديد الخلايا وتهدئة تهيّجات البشرة. يكفي خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت اللوز الحلو للحصول على مزيد من التغذية، على أن يتمّ تطبيق هذا القناع لمدة 30 دقيقة على بشرة اليدين قبل شطفها.

3 خلطات خاصة بالقدمين

تبقى منطقة القدمين عادةً منسيّة عندما يتعلّق الأمر بالعناية ببشرة الجسم. تتعرّض هذه المنطقة عادةً للجفاف والتعب مما يجعلها بحاجة إلى عناية يوميّة بكريمات شديدة الترطيب بالإضافة إلى الاستعانة بالأقنعة الطبيعيّة. ولتفعيل هذه الأقنعة، يُنصح قبل تطبيقها بنقع القدمين بالماء الساخن لمدة 15 دقيقة، ثم حفّ البشرة بحجر الخفّان لتخليصها من الخلايا الميتة وترك القناع عليها طوال الليل بعد تغليفها بجوارب قطنيّة سميكة.

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قناع زبدة الشيا المغذي

تُشكّل زبدة الشيّا مكوّناً سحرياً بالنسبة لبشرة القدمين الجافة، كونها تغذّيها بالعمق. يمكن إضافة حبّة من الموز المهروس إلى هذه الخلطة للاستفادة من الخصائص المرممة للبشرة التي تؤمّنها هذه الفاكهة.

قناع الأفوكادو المنعّم

يتميّز الأفوكادو بفوائده المنعّمة والمغذّية المفيدة جداً للبشرة. لتحضير قناع الأفوكادو يكفي خلط حبة أفوكادو مهروسة مع مقدار فنجان قهوة من الزبادي. يُطبّق هذا الخليط على القدمين على أن يتمّ تغليفهما بجوارب قطنية أو بأكياس من النايلون لمدة 20 دقيقة ثمّ يتم شطفهما بالماء الفاتر ليستعيدا نعومتهما.

قناع الصبّار المطهّر

يتميّز الجل المستخرج من نباة الصبّار بفوائده المضادة للبكتيريا والفطريّات، أما عند خلطه مع زيت الزنجبيل فيتحوّل إلى قناع مطهّر ومغذٍّ لبشرة القدمين. يُنصح بترك هذا القناع على بشرة القدمين طوال الليل بعد ارتداء جوارب قطنيّة.