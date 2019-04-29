من كانت الأكثر أناقة بالأبيض: شيرين أم نجوى؟

يبدو أن الأبيض هو اللون المفضّل لدى العديد من النجمات العربيّات هذا الموسم. وهو شكّل مؤخراً خيار كلٍّ من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والنجمة اللبنانية نجوى كرم، في أحدث إطلالاتهما، فمن كانت الأكثر أناقةً بالأبيض برأيكم؟

أحيت شيرين حفلها الغنائي الأول في مدينة الرياض في السعودية بحضور حوالي 4000 شخص أتوا خصيصاً للاستماع إلى أغنياتها.

اختارت شيرين اللون الأبيض لإطلالتها التي حملت توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي، وهي تألّقت بثوب ذي أكمام طويلة وتنورة واسعة تزيّن بالأزهار البيضاء المطرّزة بكثافة عليه.

لم يكن خيار شيرين موفقاً 100% رغم أناقة الثوب، إذ إن تصميمه سلّط الضوء على قصر قامتها نظراً لقصته الضيّقة من الأعلى والضخمة من الأسفل مما جعل إطلالتها تبدو غير متوازنة.

اللون الأبيض شكّل أيضاً خيار الفنانة نجوى كرم خلال ظهورها في الحلقة النهائية من برنامج Arabs Got Talent التي تمّ تقديمها مؤخراً. أرادت نجوى لإطلالتها في نهاية هذا البرنامج الضخم أن تكون لافتة، وهي توجّهت إلى المصمم اللبناني رامي قاضي الذي نفّذ لها ثوباً طويلاً تميّز بقصته الضيّقة وبكتفين عاريين. تزيّن القسم الأعلى من الثوب بريش النعام فيما عطّته الحبيبات البرّاقة بالكامل.

نسّقت النجمتان إطلالتيهما مع مجوهرات ماسية واختارتا التدرّجات الزهريّة للماكياج والتسريحة البسيطة التي كمّلت أناقة كلٍّ منهما بشكل راقٍ. فمن صاحبة الإطلالة الأفضل برأيكم؟