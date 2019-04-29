هذه أسرار اختيار سروال الدنيم المناسب

يُشكّل البحث عن سروال الدنيم المناسب مهمّة صعبة، إذ يجب اختيار التصميم الذي يليق بشكل الجسم ويخفي عيوبه. تعرّفي فيما يلي على نصائح خبراء الموضة، التي من شأنها أن تسهّل عليكِ الاختيار في هذا المجال..

القياس

المعروف عن الدنيم أنه من الأقمشة التي تتمدّد بعد ارتدائها، ولذلك ينصح خبراء الموضة باختيار سروال الدنيم ضيّقاً بعض الشيء، كونه سيصبح أكثر اتساعاً عند ارتدائه.

الجيوب

إذا كنت تعانين من زيادة في الوزن على مستوى البطن، أو الوركين، أو الأرداف اختاري سروال الدنيم ذا الجيوب الكلاسيكيّة. أما إذا كنت نحيفة، عندها فقط يمكنكِ اعتماد التصاميم التي تزيّنها الجيوب المبتكرة.

التصميم

احرصي على اختيار قصة سروال الدنيم بما يتناسق مع طولكِ ووزنكِ.

• إذا كنتِ قصيرة ونحيفة، اختاري سروال الدنيم ذا الخصر المرتفع والساقين الضيّقتين فمن شأن ذلك أن يجعلكِ تبدين أكثر طولاً.

• إذا كنتِ قصيرة ومكتنزة، ابحثي عن سروال الدنيم ذي القصة الواسعة نسبياً والمستقيمة على مستوى الفخذين وأسفل الساقين.

• إذا كنت تعانين من زيادة في الوزن على مستوى البطن، فشكل ساقيّ السروال ليس مهماً في هذه الحالة ولكن اختاريه بخصر مزوّد بحزام عريض للتخفيف من بروز منطقة البطن.



• إذا كانت لديكِ مشكلة وركين عريضين، اختاري سروال الدنيم ذا القصة الكلاسيكيّة المستقيمة كونها ستجعلكِ تبدين أكثر نحافة.

• إذا كنت طويلة القامة ونحيفة يمكنكِ اعتماد عدّة أنواع من القصّات: اختاري السروال ذا الخصر المنخفض لإطلالة "كاجوال" والقصة ذات الخصر المرتفع للحصول على إطلالة أنثويّة.

اللون

قد تتسألين عن لون الدنيم المناسب إذا كنت تعانين من بعض الزيادة في الوزن، فاعلمي أن الألوان الداكنة تجعلكِ تبدين أكثر نحافة فيما الألوان الفاتحة تسلّط الضوء على الزيادة في الوزن في حال وجودها.

العناية به

إن أفضل طريقة لتنظيف سروال الدنيم هي في الغسّالة وعلى حرارة 30 درجة مئوية، على أن يتمّ الكيّ على الجانب الداخليّ منه. يُنصح أيضاً بتجنّب المستحضرات المليّنة كونها تترك علامات على الدنيم وتجعله خامته رخوة.

الدنيم المطّاطيّ

تليق خامة الدنيم المطاطي بكافة أشكال الأجسام. وهي تأتي بقصّات مختلفة فما عليكِ سوى اختيار القصة التي تناسبكِ منها.

تنسيقه

لإطلالة أنيقة، نسّقي سروال الدنيم مع قميص حريريّ وسترة ضيّقة يغلب عليها التصميم الكلاسيكي. ويمكنكِ في هذه الحالة اختيار حذاء "الباليرينا" أو حذاء بكعب مرتفع.

في المساء، نسّقي سروال الدنيم مع "توب" مزيّن بالبريق وحذاء "ستيليتو"، أما لأوقات الراحة والاسترخاء فاختاري سروال الدنيم ذا القصة المستقيمة أو الواسعة ونسّقيه مع "تي-شيرت" قطنيّة وحذاء رياضي.