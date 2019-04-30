10 أساليب غريبة تُفعّل تأثير الشامبو

تعتمد الوظيفة الأساسية للشامبو على تنظيف الشعر وتخليصه من الأوساخ، والإفرازات، والغبار، وآثار التلوّث المتراكمة عليه. ولكن هل تعرفون أن بعض الإضافات البسيطة والحيل الغريبة ممكن أن تُفعّل دور هذا المستحضر في مجال تنظيف الشعر والعناية به. تعرّفوا على بعضها فيما يلي:

1- اخلطيه بالقليل من السكر:

أضيفي ملعقة صغيرة من السكر إلى مقدار الشامبو الذي تستعملينه عادةً لغسل شعركِ، فمن شأن ذلك أن يكسبه مفعولاً مقشّراً مما يساعد في تنقية فروة الرأس وتنظيف الشعر بالعمق.

2- استعمليه كمستحضر عناية بالشعر:

اتركي الشامبو لمدة دقيقتين أو ثلاثة على خصلات الشعر وأطرافه للاستفادة من الخصائص التي يتمتع بها، مغذّية كانت أم منقيّة، أم منعّمة، حسب نوع الشامبو.

3- اغسلي شعركِ به مرتين:

إن عملية الغسل الأولى بالشامبو سوف تخلّص الشعر من الشوائب والإفرازات الزهميّة أما الثانية فمن شأنها أن تعالج الشعر بالعمق وتعتني به ليصبح قادراً على استقبال فوائد مستحضرات العناية الأخرى كالبلسم، والمصل، والقناع.

4- أضيفي بروتينات الحرير إليه:

تتميّز بروتينات الحرير بكونها مرطّبة ومغذّية، وهي مثاليّة لكلّ أنواع الشعر. أضيفي بضع نقاط منها إلى الشامبو الذي تستعملينه لإكسابه مفعولاً منعّماً للشعر يساهم في جعله سهل التسريح.

5- أضيفي إليه زيوتاً أساسية:

تساهم زيادة بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي، أو زيت الأرز، أو زيت الزنجبيل، أو زيت المريميّة إلى الشامبو في تنقية فروة الرأس وتعزيز نموّ الشعر.

6- اخلطيه مع الخل الأبيض:

يُستعمل الخلّ الأبيض عادةً في مياه شطف الشعر لإكسابه اللمعان الصحّي، ولكن يمكن إضافته بكمية صغيرة أيضاً للشامبو فهو ينقّي فروة الرأس ويزيد بريق الشعر ولمعانه.

7- أضيفي إليه القليل من مسحوق القرفة:

أضيفي ملعقة كبيرة أو اثنتين من مسحوق القرفة إلى الشامبو واتركيه على شعركِ لبضع دقائق قبل شطفه بالماء. من شأن ذلك أن يساعد على تفتيح لون الشعر في حال المثابرة على الاستعانة بالقرفة في كل مرة يتمّ فيها غسل الشعر.

8- اشطفيه بالماء البارد:

إن شطف الشعر بعد الشامبو بالماء البارد يساعد على إقفال أسفاطه ويزيد لمعانه.

9- امنحيه الوقت الكافي ليصبح راغياً:

لا تستعملي كميّة كبيرة من الشامبو بحجّة الحصول على رغوة كثيفة. يكفي وضع القليل من المستحضر على جذور الشعر ثمّ إضافة القليل من الماء وتدليكها جيداً للحصول على رغوة تنظّف فروة الرأس بالعمق ثمّ تنتقل إلى طول الشعر وأطرافه لتخلّصها من الشوائب المتراكمة على سطحها.

10- أضيفي الملح إليه:

إن إضافة القليل من الملح إلى الشامبو يؤمّن مفعول مياه البحر المالحة على الشعر، والتي تساهم في تكوّن تجعيداته الطبيعيّة. ولكن لا تستعملي هذه الحيلة إلا استثنائيا، خاصةً أن الملح يتسبب بتجفيف الشعر في حال الإفراط في استعماله.