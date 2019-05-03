الدنيم.. خامة شابة تحتفل بعيدها الـ146 هذا الموسم

موسم بعد آخر يثبت الدنيم أنه موضة تتخطّى مفهوم الموضة العابر والزائل، فقد استطاعت هذه الخامة أن تلبّي متطلبات الملايين حول العالم في مجال الحصول على أزياء عملية وعصرية على السواء.

بدأ استخدام الدنيم في أميركا منذ أواخر القرن الثامن عشر. وقد سجّل الثنائي ليفاي ستروس وجاكوب ديفيس تصميمهما المصنوع من الدنيم في شهر أيار/مايو من العام 1873. وهو التاريخ الذي يُقال إنه يشير إلى ميلاد بنطال الدنيم. ومنذ ذلك الحين، استطاعت هذه الخامة أن تكون عابرة للمسافات والزمن مما يفسّر الإقبال على ارتدائها في مختلف أنحاء العالم.

هذا الأمر كان أيضاً وراء إقبال دور الأزياء العالميّة على تقديم رؤية كل منهم للدنيم بشكل موسمي، فكيف بدت موضة الدنيم في مجموعات ربيع وصيف 2019؟

- خصصت دار Balmain لخامة الدنيم جزءاً مهماً في مجموعتها. وقد غطّتها بالمسامير البراقة وجعلتها العنصر الأساسي في الإطلالة حيناً فيما نسّقتها مع خامات أخرى مثل التويد وخلطتها ببريق "الباييت" في إطلالات أخرى.

- حرصت دار Chanel على إدراج الإطلالات المصنوعة من الدنيم في العديد من عروضها. وقد قدّمتها هذا الموسم على شكل تنورة طويلة ونسّقتها مع "توب" وأكسسوارات تناسب العطلات الصيفية.

- كانت دار Miu Miu الأجرأ في تقديم الدنيم بأسلوب متجدد هذا الموسم، فحوّلته إلى أثواب تزيّنت بعقد من الساتان وقدّمته على شكل "توب" تم تنسيقها مع تنورة من "الباييت" باللون الذهبي وبلوزة من الموسلين الأسود.

- اختارت دار Chloe الصيغة الرقيقة من خامة الدنيم، ونفّذت منها سروالا وقميصا تميّزا بطابعهما الكلاسيكي العصري. وأتت الأكسسوارات التي جمعت بين الطابع الكلاسيكي والعصري لتخدم رؤية هذه الإطلالة.

- جمعت دار Coach بين عدة ألوان من الدنيم في الإطلالة الواحدة التي حملت لمسات من تراث الغرب الأميركي واتخذت شكل ثوب طويل تمّ تنسيقه مع تنورة من الدانتيل الأبيض لإضفاء لمسة رومانسيّة على الإطلالة.

- زيّنت دار Stella McCartney خامة الدنيم بطبعة Tie Dye التي نفّذتها باللونين الأزرق الفاتح والداكن. وقد جمعت بين هذه الطبعة وبين موضة تصميم "الجامبسوت" الرائج جداً هذا الموسم.

- قدّمت دار Giorgio Armani البدلة "الكاجوال" المصنوعة من الدنيم باللون الأزرق الفاتح وبأسلوب عصري وأنيق على السواء.