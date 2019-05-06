دليلك للعناية المناسبة ببشرتكِ.. في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، أنتِ بحاجة إلى إجراء تعديلات مختلفة على روتين العناية ببشرتكِ. وذلك بهدف تأمين الدعم لها في مواجهة ساعات الصوم الطويلة دون أن تفقد حيويتها ونضارتها. تابعي هذا البرنامج السهل والعملي، الذي من شأنه أن يؤمّن لكِ الحفاظ على الإشراق طوال أيام الشهر الفضيل ولياليه.

- البرنامج اليومي:

تختلف العادات اليومية خلال الشهر الفضيل، مما يؤدي ببعض السيدات إلى إهمال العناية اليومية ببشرتهن نتيجة انشغالاتهن الكثيرة. ولكن تذكّري أن بشرتكِ تتأثر بساعات الصوم الطويلة ولذلك فهي تحتاج إلى عناية خاصة حتى لا تفقد حيويتها.

• عند الاستيقاظ وقبل النوم: لا تهملي "الثلاثي اليومي" فخطوات التنظيف، والترطيب، والحماية من الشمس، هي أساس عنايتك ببشرتك، ولن تكلفك أكثر من دقيقة فقط لتطبيقها. وتذكري أنك مع الصوم بحاجة لها أكثر من أي وقت آخر. نظّفي بشرتك ورطبيها صباحاً ومساءً، أما واقي الشمس، فطبّقيه مرة واحدة فقط صباحاً.

• وقت الإفطار: اجعلي الجزء الأكبر من غذائك خلال رمضان من الأطعمة الغنية بالألياف، والفيتامينات، والحبوب، والأملاح المعدنية. ركّزي على تناول الخضراوات والفواكه لتوفير أكبر قدر من التغذية المفيدة للبشرة ولصحتها، وابتعدي قدر المستطاع عن الإفراط في تناول الدهون والحلويات التي تسبب اضطراباً في الجسم يؤدي إلى إرهاق البشرة وفقدانها لنضارتها.

موضوع يهمك نبدأ شهر رمضان الكريم كل عام بالكثير من الاستعدادات والتجهيزات التقليدية. وبما أن الجسم يحتاج إلى الكثير من السوائل... هكذا تتفادى الجفاف في رمضان صحة

• بعد الإفطار: اشربي كمية كافية من الماء لتعويض فقدان السوائل من البشرة نتيجة فترة الصوم وحرارة الطقس، ما يفقدها ليونتها وترطيبها. احرصي على جعل شرب الماء عادة، وذلك بالاحتفاظ بكأس من الماء بجانبك باستمرار وتناول رشفات منه بشكل متقطع وإعادة ملء الكأس كلما فرغ.

• في السهرة: حاولي تخصيص جزء من أمسيات رمضان لممارسة التمرينات الرياضيّة. من شأن ذلك أن يساهم في إكساب بشرتك الأوكسجين الضروري لتدعيم تألقها وشبابها ويعمل على تنشيط الدورة الدموية. اجعلي وقت مسلسلك أو برنامجك الرمضاني المفضل وقتا لأداء التمارين سواء بشكل يومي أو لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع.

- البرنامج الأسبوعي:

تحتاج بشرتكِ إلى عناية إضافية طوال أيام الشهر الفضيل لمساعدتها على تحمّل ساعات الصوم الطويلة.

• التقشير: يساعد التقشير في تخليص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها والحفاظ على نضارتها. اختاري مقشراً ناعماً تطبّقينه عليها مرة أسبوعياً أو استعيني بمنظّفات الوجه التي تتمتع بمفعول مقشّر والتي يمكن استعمالها بشكل يومي.

• التغذية: تساعد الأقنعة المغذية، لدى تطبيقها مرة أسبوعياً، على مدّ البشرة بالعناصر التي تحتاجها للحفاظ على نضارتها. وهي تقضي على علامات التعب والبهتان التي قد تظهر مع مرور أيام الصوم. ورغم تعدد الأقنعة التي يمكن تطبيقها خاصة المنزلي منها باستخدام مواد طبيعية وفاكهة، إلا أن الاختيار المتوافق للقناع مع نوع البشرة هو السر في نجاح القناع.

ويشكّل استعمال الأمصال المغذية وسيلةً إضافية لتغذية البشرة. اختاري منها التركيبات الغنية بالفيتامينات والعناصر المفيدة للبشرة كالكولاجين والايليستين. فهي تعمل على تنشيط الخلايا، وتغذيتها، والمساعدة على تجديدها من خلال تعويض عدم التوازن الغذائي الذي تتعرض له نتيجة الصوم.



• البخار: استعيني بحمّام بالبخار لمدة خمس أو عشر دقائق مرة واحدة في الأسبوع ، وليكن ذلك جزءاً من نظام تنظيف الوجه الذي تتبعينه بانتظام. ضعي حفنة من البابونج في وعاء ماء تتركينه على النار إلى أن يغلي، أطفئي النار واتركي الخليط يتخمّر. بعد أن يبرد لدرجة لا تتيح للبخار أن يحرق بشرتك، ضعي فوطة فوق رأسك على شكل خيمة وعرضي وجهك للبخار. بعد الانتهاء من عملية التبخير هذه، لا تحاولي عصر أو إزالة أية بثور من بشرتك مهما كانت الأسباب والمغريات، هذه الخطوة فعالة جداً في فتح مسام وجهك والسماح بأي مواد أو مغذيات تطبقينها بالوصول إلى خلايا الطبقات العميقة من البشرة.

- البرنامج الشهري:

تحتاج بشرتكِ إلى تنظيف عميق لمرة واحدة خلال هذا الشهر كما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء لكي تحافظ على نضارتها.



• التنظيف العميق: يمكنك إجراء عملية تنظيف عميق لبشرتك مرة واحدة فقط خلال هذا الشهر والأفضل أن تتمّ في بدايته. يتمّ التنظيف العميق في معهد التجميل، وهو يحضّر البشرة حتى تستفيد من المواد والمستحضرات التي تطبّق عليها طوال هذه الفترة. إن عمليّة التنظيف بحد ذاتها ليست هي الإجراء التجميلي، ولكنها المفتاح والوسيلة التي تجعلك تحضّرين بشرتكِ لاستقبال مستحضرات العناية.

• الاسترخاء في الأسبوع الأخير: إن اتباع الخطوات اليومية والأسبوعية السابقة سوف يؤمّن لكِ التمتع ببشرة متألقة ونضرة. تجنبي في هذا الأسبوع الأخير إجراء عمليات التنظيف أو التقشير العميق لأنها تترك أثراً أحيانا يحتاج لعدة أيام قبل أن يزول وتهدأ بشرتك من جديد. اكتفي خلال هذه المرحلة بالاسترخاء والراحة مع المواظبة على تطبيق الخطوات اليومية المعتادة.

• مستحضرات لأول مرة: لا تستعملي خلال هذا الأسبوع الأخير من شهر رمضان أية مستحضرات أو ماركات جديدة. فإنك لا تعلمين مدى مناسبتها لك أو تقبل بشرتك لها، وبالتالي فإنك تجازفين بكل الخطوات السابقة باختيار جديد قد يتسبب في تحسّس بشرتك أو التعرّض لأضرار أخرى أنت في غنى عنها مع حلول عيد الفطر السعيد.