اكتشفي حاجات بشرتكِ لتتمكني من تلبية متطلّباتها

تختلف متطلّبات بشرتكِ باختلاف نوعها دهنيّة كانت، أم جافة، أم مختلطة. ولذلك أنتِ بحاجة إلى تحديد متطلّبات بشرتكِ قبل أن تبدئي بالبحث عن المستحضرات التي تناسبها وتؤمّن لها التغذية والترطيب المناسبين لحاجتها.

- ما هي حاجات بشرتكِ الدهنيّة؟

اهتمّي بترطيب بشرتكِ حتى لو كانت دهنية، وذلك من خلال استخدام الكريمات أو المستحلبات ذات التركيبة السائلة والخفيفة التي تناسب طبيعتها وتلبّي متطلّباتها في مجال الترطيب والعناية.

• نظّفي قبل الترطيب:

نظّفي بشرتكِ الدهنيّة صباحاً ومساءً قبل ترطيبها مباشرةً. استخدمي مستحضر تنظيف لطيف، مثل الصابون الدهني، الجل المنظّف أو لوشن مناسب للبشرة الدهنية. وتذكّري أنه حتى لو ظلت البشرة دهنيّة بعد غسلها، يجب ترطيبها باستخدام كريم خفيف.

• مصل للمساء:

بعد غسل الوجه في المساء، طبّقي على بشرتكِ مصلاً بدل الكريم المعتاد. فمن شأن هذا المنتج أن يرطّب البشرة ويزودها بالعناصر المغذية دون إثقالها.

- ما هي حاجات بشرتكِ الجافة؟

تحتاج البشرة الجافة إلى كريمات غنية. ولكن عليكِ التأكد أولاً أن بشرتكِ هي فعلاً جافة. إن جفاف البشرة أمر شائع بعد مرحلة انقطاع الحيض لدى المرأة، ولكن لدى النساء الأصغر سنا، فإن جفاف البشرة الحقيقي أمر نادر. وفي الواقع، قد تكون بشرتكِ حساسة، وهناك فرق بين تحسس البشرة وجفافها!

لكي تعرفي إذا كانت بشرة وجهك جافة حقا، اسألي نفسك فيما إذا كانت بشرة جسمك جافة أيضا، فهذا مؤشر جيد. إلا أن الدلالة الحقيقية التي تشير إلى أن بشرتك ليست جافة ولكن حساسة هي الاحمرار. فإذا كنت تعانين من الاحمرار أو التهيج، لا تترددي في استشارة الطبيب الذي سيصف لكِ برنامج عناية خاصا بالبشرة الحساسة.

• الحمض الهيالوريني والأحماض الدهنية:

ينصح خبراء العناية بالبشرة النساء ذوات البشرة الجافة حقاً، باستخدام كريمات تحتوي على مكون فعال جدا، هو الحمض الهيالوريني، الذي له تأثير محفز بعمق. وتقدم العديد من العلامات التجارية كريمات تحتوي على هذا الحمض، وتتحملها البشرة جيداً وهي فعالة للغاية. وهناك أيضا عناصر مرطبة أخرى أكثر تقليدية، مثل الأحماض الدهنية التي تعتني جيداً بالبشرة الجافة.

- ما هي حاجات بشرتكِ المختلطة؟

اتستخدمي كريمين مخصصين للمناطق المختلفة في البشرة المختلطة. فمن الأفضل في هذه الحالة، استخدام كريم واحد لكامل الوجه. على أن تتم معاملة البشرة المختلطة مثل البشرة الدهنية باستخدام مستحلبات وكريمات خفيفة وسائلة.

غالبا ما تكون البشرة المختلطة في الواقع بشرة دهنية بعض الشيء، والمساحات الجافة فيها ليست إلا مناطق صغيرة حسّاسة. أما المنطقة الوسطيّة من الوجه (الجبهة والأنف والذقن)، والتي تكون دهنية بعض الشيء، فمن المستحسن عدم ترطيبها بمنتجات غنية جداً.

لهذا النوع من البشرة، يمكن أيضاً استخدام المصل في المساء بدلا من الكريم المعتاد. فهذا المنتج يحتوي على عناصر مرطبة، ويزود البشرة بالعناصر المغذية دون إثقالها. لذلك فهو مستحضر ممتاز بالنسبة للبشرة الدهنية والمختلطة.

- أفضل مكوّنات لكريم العينين:

تخلصي من الخطوط الرقيقة حول العينين باستخدام الكريمات المرطبة الخاصة بهذه المنطقة الحسّاسة من الوجه. وتذكّري أن عوامل الشيخوخة الطبيعية تتضافر مع الظروف المناخية لإضعاف منطقة محيط العينين. وهنا يأتي دور كريمات العناية بمحيط العين الفعالة التي عليها أن تحتوي على المكونات التالية:

• الحمض الهيالوريني: يعمل هذا الحمض على ملء خلايا الجلد، فهو يستمد الرطوبة من الهواء ويحمل ماء أكثر من وزنة بـ 1000 مرة.

• الريتنول: هو أحد مشتقات الفيتامين A، ويعمل على تحفيز آليّة تجدد الخلايا وإنتاج الكولاجين، مما يساعد على تقوية الجلد وتقليل عيوب البشرة مثل البقع الناتجة عن التعرض للشمس والخطوط الرقيقة. تذكري فقط أن استخدام القليل منه كاف، فكريمات الريتنول تجعل البشرة أكثر جفافاً وأكثر حساسية تجاه الشمس، لذا ضعي منه القليل قبل موعد النوم فقط.

• البيبتيدات العصبية: إذا كانت بشرتك حساسة جداً، اختاري لها كريم عينين غنيا بالببتيدات العصبية بدلا من الكريم الذي يحتوي على الريتينول. فهي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ولكنها ألطف من الريتينول كما أنها تساهم في تحسين مرونة البشرة ولونها وملمسها.

• فيتاميني C و E: يتمتعان بفعالية في مكافحة الشيخوخة. إذ يساعد الفيتامين C في تعزيز إنتاج الكولاجين وزيادة مرونة البشرة، فيما يعمل الفيتامين E على تهدئتها وحمايتها من العوامل الخارجيّة الضارة.