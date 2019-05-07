10 إطلالات كانت الأكثر غرابة في حفل "ميت غالا"

يشكّل حفل، Met Gala الذي يقام سنوياً في متحف الميتروبوليتان في نيويورك، أحد أبرز فعاليات الموضة على الصعيد العالمي منذ بدايته في العام 1995. وقد كانت سجادته الورديّة على موعد هذا العام مع إطلالات غريبة غلبت على العديد منها المبالغة. فمن كانت النجمة التي تستحق لقب صاحبة الإطلالة الأكثر غرابة في هذا الحفل؟

- تميّز ثوب مغنية الراب كاردي بي بضخامته. وقد حمل توقيع دار Thom Browne، فيما جاء أكسسوار الرأس من تصميم Stephen Jones. وقد ترافق ثوبها مع ذيل بطول 10 أقدام فيما تمّ تطريزه بحوالي 30 ألف ريشة.

- حضور لايدي غاغا تميّز بطابعه المبهر كالعادة، فقد ظهرت في 4 إطلالات خلال 5دقائق فقط حملت جميعها توقيع Brandon Maxwell. دخلت لايدي غاغا بثوب ورديّ ضخم خلعته أمام الجمهور لتبقى بثوب أسود عاري الكتفين، خلعته أيضاً لتظهر بثوب من الساتان باللون الوردي، تخلّصت منه لتبقى بملابسها الداخليّة السوداء المرصّعة بالبريق وحذاء عالي الساق باللون نفسه.

- وصلت النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا إلى الحفل برفقة زوجها نيك جوناس. وقد اختار الثنائي إطلالتيهما من Dior Haute Couture. حرصت بريانكا على تجسيد شخصيّة أليس في بلاد العجائب من خلال ثوبها الفضي الذي ترافق مع "كاب" وتزيّن بالريش أما زوجها فارتدى بدلة بيضاء نسّقها مع حذاء فضّي.

- تألّقت لاعبة كرة المضرب سيرينا ويليامز بثوب باللون الأصفر ترافق مع "كاب" بذيل طويل من Versace. وقد نسّقته مع حذاء رياضي باللون نفسه من Nike+Off-White ومجوهرات ماسيّة من De Grisogono.

- ارتدت النجمة كاتي بيري ثريّا متنقّلة. وقد حملت إطلالتها الغريبة هذه توقيع دار Moschino.

- اختارت النجمة الكنديّة سيلين ديون ثوباً مزيناً بالشراريب الفضيّة من Oscar de la Renta. وقد نسّقته مع أكسسوار مبتكر للشعر.

- تألّقت عارضة الأزياء جيجي حديد بجامبسوت مرفق مع غطاء للرأس، ارتدت فوقه "كاب" مزيّن بالريش. وقد حملت إطلالتها الفضيّة توقيع Michael Kors Collection ونسّقتها مع مجوهرات ماسيّة من Lorraine Schwartz.

- اختارت النجمة هايلي ستاينفيلد ثوباً حمل عبارة No Photos Please من توقيع دار Victor&Rolf. وقد حملت بيدها حقيبة على شكل آلة تصوير.

- اختارت النجمة لوبيتا نيونغو ثوباً في غاية الابتكار من Versace. وقد نسّقته مع مجوهرات من Bulgari.

- اعتمدت المصممة ديان فون فيرستنبرغ إطلالة تجسّد تمثال الحريّة. وقد طبعت صورتها الشخصيّة على الثوب الذي ترتديه.