العناية بمحيط العينين ضرورة ملحّة في رمضان

إذا كانت العناية بمحيط العينين من الخطوات الضرورية في روتيننا التجميلي اليومي، فإنها تصبح ملحّة في فترة الصيام لتجنّب علامات التعب والإرهاق التي يمكن أن تظهر على هذه المنطقة الحسّاسة من الوجه.

- كيف تعتنين بمحيط عينيك؟

تهمل بعض النساء العناية الخاصة بمحيط العينين، رغم قدرة هذه المنطقة على الكشف عن مرور السنوات. ولذلك ينصح خبراء البشرة والتجميل بالالتفات إلى هذه المنطقة وتكثيف العناية بها خلال الشهر الفضيل، لتعزيز شبابها ونضارتها، وحمايتها من علامات التعب التي تظهر عليها من جراء ساعات الصيام الطويلة.

- ما هي أسباب ظهور مشاكل منطقة محيط العينين؟

تظهر مشاكل وعيوب محيط العينين بسبب العديد من العوامل التي قد تؤثر على هذه المنطقة قبل سواها، نظرا لرقتها وحساسيتها العالية. ومن تلك الأسباب: إهمال تنظيف البشرة جيداً وبشكل يومي بمنظف خاص بهذه المنطقة، والإخلال في نظام العناية اليومي إضافة إلى عدم توازن النظام الغذائي المعتمد.

- متى تصبح العناية ملحّة بمنطقة محيط العينين؟

يجب أن تبدأ العناية بالمنطقة الرقيقة المحيطة بالعينين من عمر مبكر، لتتحوّل إلى جزء من برنامج العناية اليومي بدءاً من العشرينات. فمن شأن ذلك أن يضمن تأمين الرطوبة اللازمة لهذه المنطقة التي سرعان ما تفقد رونقها وتظهر عليها آثار التعب مع التعرض للشمس وعدم الحصول على كفايتنا من النوم.

- كيف تظهر الهالات السوداء في منطقة محيط العينين؟

ينتج ظهور هذه الهالات عن قلة ساعات النوم وسوء النظام الغذائي، فمنطقة العينين حساسة وسريعة التأثير بالعوامل الخارجية. أكثري من ترطيبها وشرب السوائل باستمرار، وقللي من تناول المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة. ويبقى أهم ما في الأمر، الاهتمام بأخذ قسط كافٍ من النوم في الليل وتجنب السهر لفترات طويلة.

- ما هو الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في الوقاية من الهالات الداكنة؟

يلعب النظام الغذائي اليومي دوراً أساسياً في هذا المجال. ركّزي على تناول الفاكهة والخضار الطازجة، وأكثري من شرب الماء في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور، فهذه العوامل مهمة للحفاظ على نضارة وشباب هذه المنطقة الحسّاسة في الوجه.

- هل يمكن أن نتجنّب ظهور هذه الهالات باستعمال مستحضرات العناية؟

إن اختيار المستحضرات المناسبة للعناية بمحيط العينين يساهم في الوقاية من هذه المشكلة. اختاري كريم أو جل خفيفا، يكون غنياً بمكونات تشدّ البشرة وتنشّط الدورة الدموية في هذه المنطقة. والأفضل أن يتم اختيار كريم محيط العينين حسب الفئة العمرية، حيث يوجد كريمات للسيدات من سن العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين وما فوق. فكل فئة عمرية من هذه الفئات تحتاج إلى مكونات مختلفة وعناية خاصة حسب احتياجاتها.

- ما هي أساليب العلاج الأوليّة في هذا المجال؟

عند ظهور مشكلة الهالات الداكنة، عليك الإسراع في التحكم بها، وعدم إهمالها حتى لا تتفاقم ويصبح حلّها أكثر صعوبة. ابدئي من الداخل بنظام غذائي صحي ومن الخارج باختيار الكريم المناسب لعمرك، حيث يعمل كل منهما على إتمام وإكمال مهمة الآخر.

- كيف أخفي مشاكل تحت العينين بالماكياج ومستحضرات التجميل؟

الأفضل أن يتم اختيار خافي العيوب بلون قريب من لون البشرة للحصول على نتيجة طبيعيّة في هذا المجال. ولكن للأسف هذا ما تخطئ به معظم السيدات حيث يخترن ألواناً فاتحة أكثر من اللازم فيحصلن على نتائج عكسية إذ يتحول لون الهالات إلى رمادي غامق.

والحل الأمثل في هذا المجال يكون باختيار كونسيلير بلون مقارب للون البشرة مزوّد بعناصر عاكسة للضوء، كما يمكن استخدام خدع ماكياج بسيطة لتركيز الانتباه على مناطق الوجه الأخرى مثل الشفاه دون التركيز على العيون في هذه الفترة وإلا فإنك تلفتين الانتباه إليها.

- ما هي المشاكل الأخرى التي يمكن أن تظهر على هذه المنطقة؟

التجاعيد والخطوط الرفيعة من أبرز المشاكل التي تظهر على هذه المنطقة. وهي تظهر بسرعة ولكن قد لا تكون لافتة في البداية. وهنا يأتي دور كريمات الترطيب التي تحتوي على مغذيات. اختاري الكريم النهار بصيغة رقيقة، على أن يكون مزوداً بعامل حماية من أشعة الشمس. أما في المساء، فاستعيني بمستحضر عناية بصيغة الجل لتخفيف الانتفاخ ولشد البشرة. ومن الأفضل البدء باستعمال هذه المستحضرات قبل أن تظهر المشكلة أساسا لتجنب حدوثها.