الحمل الملكي.. كلفة خيالية لأزياء ميغان في 9 أشهر

كشفت صحيفة Mirror البريطانية عن الكلفة الفعليّة للأزياء الأنيقة جداً التي ظهرت بها دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، خلال فترة حملها. نتعرف بالأرقام على الميزانية التي صُرفت على أزيائها في الأشهر التسعة الأخيرة.

يشهد خبراء الموضة أن ميغان لم ترتكب أي هفوة فيما يتعلّق بأناقتها طوال فترة حملها. فقد بدت إطلالاتها عصريّة، أنيقة، ومُعبّرة بشكل مثالي عن شخصيتها التي تهوى البساطة.

تمّ تقدير كلفة أزياء ميغان خلال فترة حملها بحوالي 700000$، والملاحظ أنها كانت تميل إلى ارتداء الأزياء التي تحمل توقيع بيوت أزياء فاخرة مثل: Givenchy، وErdem، وBrandon Maxwell، وOscar de la Renta، وCarolina Herrera. حتى إن كلفة الثوب الذي حمل توقيع دار Dior، وارتدته ميغان خلال عشاء أقامته السفارة البريطانية في المغرب، بلغت حوالي 110000$ وأن العديد من الإطلالات التي ظهرت بها تمّ تصميمها خصيصاً لها بكلفة تتراوح بين 10500$ و33500$ لكل قطعة منها.

- تأثير ميغين:

إن ميل دوقة ساسيكس إلى ارتداء الأزياء الباهظة الثمن لا يعود إلى فترة حملها فقط. ففي الأشهر الأربعة الأولى بعد زواجها وقبل حملها بلغت كلفة الأزياء التي ظهرت بها ميغين حوالي 200000$، في الوقت الذي يتراوح فيه مصروف سلفتها دوقة كامبريدج كايت ميدلتون السنوي على الأزياء بين 145000$ و180000$.

فيما يتعلّق بتمويل كلفة هذه الأزياء، المعروف أنه من غير المسموح لأفراد العائلة المالكة البريطانية قبول أي هدايا من دور الأزياء والعلامات التجارية. وهذا يعني أن المصروف في هذا المجال يأتي من الثروة الشخصيّة لدوقة ساسيكس أو من المخصصات التي تحصل عليها من عمّها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وقد أشار موقع Stylight البريطاني المتخصص ببيع الأزياء على الإنترنت، إلى تفاصيل عن تأثير خيارات دوقة ساسيكس في مجال الموضة على محركات البحث على الإنترنت. فقد سجّل هذا الموقع في الفترة الممتدة بين 7و9 من شهر أيار/مايو الجاري ارتفاعاً في البحث بنسبة 1633 بالمئة عن أزياء المصممة غرايس وايلز بونر التي صممت الثوب الأبيض الذي ارتدته ميغان خلال أخذ الصورة التذكارية الأولى لها مع الأمير هاري وطفلهما الحديث الولادة. كما ارتفع البحث عن عبارة "ثوب ميغان الأبيض" بنسبة 2400 بالمئة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار الموقع إلى ارتفاع نسب البحث عن أزياء بلونيّ الأسود والأزرق هما اللونان اللذان ارتدتهما ميغان بكثرة خلال أشهر حملها الأخيرة.