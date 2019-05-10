عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

الحمل الملكي.. كلفة خيالية لأزياء ميغان في 9 أشهر

المصدر: العربية.نت ـ رانيا لوقا
رابط مختصر

كشفت صحيفة Mirror البريطانية عن الكلفة الفعليّة للأزياء الأنيقة جداً التي ظهرت بها دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، خلال فترة حملها. نتعرف بالأرقام على الميزانية التي صُرفت على أزيائها في الأشهر التسعة الأخيرة.

يشهد خبراء الموضة أن ميغان لم ترتكب أي هفوة فيما يتعلّق بأناقتها طوال فترة حملها. فقد بدت إطلالاتها عصريّة، أنيقة، ومُعبّرة بشكل مثالي عن شخصيتها التي تهوى البساطة.

بإطلالة من كارولينا هيريرا بإطلالة من كارولينا هيريرا
بمعطف من أوسكار دي لارينتا بمعطف من أوسكار دي لارينتا

تمّ تقدير كلفة أزياء ميغان خلال فترة حملها بحوالي 700000$، والملاحظ أنها كانت تميل إلى ارتداء الأزياء التي تحمل توقيع بيوت أزياء فاخرة مثل: Givenchy، وErdem، وBrandon Maxwell، وOscar de la Renta، وCarolina Herrera. حتى إن كلفة الثوب الذي حمل توقيع دار Dior، وارتدته ميغان خلال عشاء أقامته السفارة البريطانية في المغرب، بلغت حوالي 110000$ وأن العديد من الإطلالات التي ظهرت بها تمّ تصميمها خصيصاً لها بكلفة تتراوح بين 10500$ و33500$ لكل قطعة منها.

بإطلالة من غرايس وايلز بونر بإطلالة من غرايس وايلز بونر
بإطلالة من فالنتينو بإطلالة من فالنتينو
- تأثير ميغين:

إن ميل دوقة ساسيكس إلى ارتداء الأزياء الباهظة الثمن لا يعود إلى فترة حملها فقط. ففي الأشهر الأربعة الأولى بعد زواجها وقبل حملها بلغت كلفة الأزياء التي ظهرت بها ميغين حوالي 200000$، في الوقت الذي يتراوح فيه مصروف سلفتها دوقة كامبريدج كايت ميدلتون السنوي على الأزياء بين 145000$ و180000$.

فيما يتعلّق بتمويل كلفة هذه الأزياء، المعروف أنه من غير المسموح لأفراد العائلة المالكة البريطانية قبول أي هدايا من دور الأزياء والعلامات التجارية. وهذا يعني أن المصروف في هذا المجال يأتي من الثروة الشخصيّة لدوقة ساسيكس أو من المخصصات التي تحصل عليها من عمّها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

بإطلالة من ديور بإطلالة من ديور
بإطلالة من رولاند موريه بإطلالة من رولاند موريه

وقد أشار موقع Stylight البريطاني المتخصص ببيع الأزياء على الإنترنت، إلى تفاصيل عن تأثير خيارات دوقة ساسيكس في مجال الموضة على محركات البحث على الإنترنت. فقد سجّل هذا الموقع في الفترة الممتدة بين 7و9 من شهر أيار/مايو الجاري ارتفاعاً في البحث بنسبة 1633 بالمئة عن أزياء المصممة غرايس وايلز بونر التي صممت الثوب الأبيض الذي ارتدته ميغان خلال أخذ الصورة التذكارية الأولى لها مع الأمير هاري وطفلهما الحديث الولادة. كما ارتفع البحث عن عبارة "ثوب ميغان الأبيض" بنسبة 2400 بالمئة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار الموقع إلى ارتفاع نسب البحث عن أزياء بلونيّ الأسود والأزرق هما اللونان اللذان ارتدتهما ميغان بكثرة خلال أشهر حملها الأخيرة.

بإطلالة من إرديم بإطلالة من إرديم
بإطلالة من جيفنشي بإطلالة من جيفنشي
بإطلالة من أماندا وايكلي بإطلالة من أماندا وايكلي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر