تعرّفي على الحلول المناسبة لمشاكل بشرتك في رمضان

إن العناية ببشرتك في رمضان أمر سهل لا يحتاج إلى الكثير من الوقت والتكاليف. وما إن تعتادي على الاهتمام بها بمستحضرات التنظيف والترطيب المناسبة حتى يتحوّل هذا البرنامج إلى روتين يومي يضمن لكِ الحفاظ على إشراقها وحمايتها من فقدان الحيوية. تعرّفي فيما يلي على المشاكل التي قد تواجه بشرتكِ خلال الشهر الفضيل، لكيّ تتمكني من تجنّبها.



- كيف تتأثر البشرة بالصوم خلال رمضان؟

تتعرض البشرة خلال فترة الصوم لعدة مشاكل نتيجة اختلال في النظام الغذائي، وساعات النوم، وكميات السوائل التي يحصل عليها الجسم. كلّ ذلك يجعل بشرتك عرضة للجفاف، التقشير، الإرهاق، وظهور الهالات الداكنة. لتجنب هذه المشاكل لا بد من المحافظة على التوازن الطبيعي للجسم والحد من المسببات الكامنة وراء ظهور هذه الأعراض.



- هل يمكن التعويض عما تفتقده البشرة الجافة نتيجة ساعات الصوم الطويلة؟

يتسبب فقدان السوائل الناتج عن ساعات الصوم الطويلة في جفاف البشرة وفقدانها لنضارتها. أما أفضل وسيلة للتعويض عن هذا النقص فتكون بشرب كميات كافية من الماء في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور. هذا إضافة إلى المواظبة على استخدام الكريم المرطب للنهار والمساء، واختيار النوع المناسب منه حسب طبيعة البشرة. ويمكنكِ أيضاً الاستعانة بقناع الزبادي بشكل يومي فهو يعمل على ترطيب البشرة وإعادة التوازن إليها، على أن تضيفي القليل من العسل الأبيض إليه للمزيد من الترطيب.



- هل يمكن الحدّ من فقدان الحيوية الذي يصيب البشرة في رمضان؟

إن فقدان التوزان في النظام الحياتي يؤدي إلى إرهاق وشحوب يظهران على البشرة. ولذلك فهي تحتاج لعناية خاصة خلال شهر الصوم من خلال روتين يومي للتنظيف والترطيب، مع استخدام قناع أسبوعي مغذٍّ، فضلاً عن اعتماد نظام غذائي غني بالماء، السوائل، الخضراوات، والفواكه وانتظام ساعات النوم.

- ما هي النصائح الغذائية المفيدة للبشرة خلال فترة الصيام؟

من الضروري أن تكون الوجبات الرئيسية غنيّة بالخضار والسلطات بالإضافة إلى الفواكه، مما يؤمّن للبشرة حاجتها من المعادن والفيتامينات. خفّفي قدر المستطاع من تناول المأكولات الدسمة واستبدليها بوجبات أقل دسامة، وقلّلي من تناول المشروبات المنبهة التي تحتوى على الكافيين (الشاي والقهوة) لما لها من تأثير سيئ على البشرة في حال الإفراط بتناولها. ولا تنسي أن الماء هو العنصر الأهم اللازم لترطيب البشرة وإضفاء النضارة عليها.

- كيف تخففين من الهالات السوداء التي قد تظهر في رمضان؟

إذا كنت قد فشلت في منع ظهور الهالات السوداء أصلا، فيمكنك على الأقل عدم إهمال الأمر، ومحاولة التخفيف من ظهورها قدر المستطاع. طبّقي يومياً على محيط عينيك كمّادات من شرائح الخيار واتركيها لمدّة 15 دقيقة، أو اخلطي ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من منقوع النعناع وادهني يومياً محيط عينيك بهذا الخليط لمدّة أسبوعين على الأقل، ستلاحظين بعدها أن هذه الهالات بدأت تخفّ بشكل تدريجي.



- ما هو سبب تفاقم مشكلة حب الشباب لدى البعض في رمضان؟

بعض المشاكل الجلدية تتفاقم عند تناول الدهون والحلويات، التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان. ويشكّل حب الشباب من أبرز المشاكل التجميلية التي تتأثّر بما نتناوله. ولذلك يجب انتهاز فرصة الصوم لتجنّب الإفراط في تناول السكريات والدهون. وهناك العديد من الوصفات التي يمكن الاستعانة بها للحدّ من ظهور حب الشباب، ومنها مغلي البابونج الذي يمكن تطبيقه مرة أسبوعياً على البشرة لمدة عشرين دقيقة، ومنقوع البقدونس المناسب للبشرة الدهنية، كذلك يعمل زيت اللافندر على تهدئة البشرة وإنعاشها.