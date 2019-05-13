5 حيل ذكية تؤخّر الحاجة إلى الجراحة التجميلية

تشكّل الجراحة التجميلية أحد أبرز الحلول المعتمدة للمحافظة على الشباب في مجتمعاتنا العصرية التي تولي المظهر أهمية قصوى. لكن الحفاظ على شباب الطلّة لا يحتاج دائماً إلى مبضع الجراح التجميلي، إذ يمكن الاستعانة ببعض الخطوات العملية التي تؤمّن نتائج فعالة جداً في مجال الحفاظ على إطلالة شابة. تعرّفي فيما يلي على 5 حيل ذكيّة تساعدكِ في هذا المجال.

اختاري تسريحة جديدة

يُشكّل اعتماد قصة شعر جديدة وسيلة مثالية لتبدين أكثر شباباً. إذا كانت تسريحتكِ كلاسيكيّة بعض الشيء، ابحثي عن أفكار لقصة جديدة وجرّبي إجراء بعض التعديلات على لون الشعر الذي تعتمدينه.

إذا كان شعركِ طويلاً ولا تريدين قصّه كثيراً، تبنّي قصة متدرجة تضفي عليه طابعاً عصرياً دون أن يفقد الكثير من طوله. وحاولي تفتيح بعض خصلاته لإضفاء بعض الحيوية عليه.

إذا كان شعركِ قصيراً، جرّبي إجراء بعض التعديلات على القصّة بما يتناسب مع الموضة الحالية وابتعدي عن التسريحات المتكلّفة التي تجعل إطلالتكِ تبدو صارمة.

اعتمدي أحمر الشفاه الأحمر

يُضفي اعتماد أحمر الشفاه الأحمر لمسة من الأناقة والتميّز على الإطلالة، ولكنه أيضاً يجعلكِ تبدين أكثر شباباً بأقل جهد ممكن.

تذكري أن هذا اللون يليق بمختلف ألوان البشرات وما عليكِ سوى إيجاد التدرّج المناسب منه للون بشرتكِ. واعلمي أن الجيل الجديد من أحمر الشفاه يحتوي على أمصال تعتني بالشفاه وتضفي عليها لوناً مشرقاً.

ارتدي نظارات شمسيّة ذات زجاجات داكنة

تساعد النظارات الشمسيّة ذات الزجاجات الداكنة اللون على حماية منطقة محيط العينين من مخاطر أشعة الشمس، وبالتالي من الشيخوخة المبكرة. وبعض أنواع زجاجات النظارات تصبح داكنة أكثر عندما تزداد حدّة أشعة الشمس، وتؤمّن النظارات في هذه الحالة حماية من ظهور التجاعيد في هذه المنطقة الحسّاسة جداً من الوجه.

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تناولي الخضار والفاكهة ذات الألوان القويّة

تدلّ الألوان القوية للخضار والفاكهة على ارتفاع نسبة مضادات الأكسدة فيها، مما يساهم في الحفاظ على شباب الجسم والبشرة. ولذلك من الضروري الالتزام يومياً بتناول 5 "ألوان" على الأقل من الخضار والفاكهة.

قومي يومياً بتدليك بشرة وجهكِ

إن التدليك الذاتي لبشرة الوجه يقي من ظهور التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة. لتمليس الجبين، كرري عدة مرات رفع عينيكِ إلى الأعلى مع رفع الحاجبين كما لو أنكِ ترسمين علامة تعجّب على وجهكِ.

استعملي أصابعكِ العشرة لتدليك الصدغين، أعلى الحاجبين، والجبين بحركات دائرية مع الحفاظ على وضعيّة الإبهام وراء الأذنين. دلّكي أيضاً فروة رأسكِ لتنشيط دورتها الدمويّة، ثم قومي بفتح وإغماض عينيكِ ببطئ لعدة مرات متتالية. كرري هذه الحركات يومياً لكي تستفيدي من مزايا التدليك الذاتي في مجال الوقاية من ظهور التجاعيد.