من الأجمل ميغان أم كايت؟.. العلم يطلق كلمة الفصل

العلم قال كلمته، وبرأيه أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل أجمل من سلفتها دوقة كامبريدج كايت ميدلتون. وذلك وفق حسابات "الرقم الذهبي" الذي يُستعمل منذ الحضارة الإغريقيّة القديمة لتحديد الوجه المثالي، فماذا في التفاصيل؟

يُعتبر الجمال مسألة شخصيّة، ولذلك نجد الآراء تتضارب حول مدى جمال امرأة معيّنة. ولكن في مقارنة تمّ إجراؤها في هذا المجال بين ميغان ماركل وكايت ميدلتون كان لعلم الحساب رأيه. فاستناداً إلى حسابات "الرقم الذهبي" المستعمل في الحضارة الإغريقيّة لقياس الوجه المثالي، استطاع وجه ميغان ماركل أن يحقق أرقاماً أكثر ارتفاعاً من وجه كايت وفق حسابات قام بها الجراح التجميلي البريطاني الشهير جوليان دي سيلفا.

وفق معادلة تدرس 12 عنصراً في الوجه لتحديد مدى توازنه من حيث جمال القسمات، حصلت ميغان على معدل بلغ 87,4 بالمئة، فيما حصلت كايت على معدل 86,8 بالمئة. ويبدو أن أنف ميغان يقترب جداً من شكل الأنف المثالي محققاً معدّل 98,5 بالمئة وهو يشكّل مصدر الهام للعديد من النساء حول العالم اللواتي يرغبن بالخضوع لعملية تجميل الأنف. كما أن وضعيّة العينين وشكل الذقن في وجه ميغان يقتربان من الجمال الكلاسيكي أكثر من القسمات نفسها في وجه كايت، رغم كون هذا الأخير حقق أيضاً معدلات مرتفعة، وفق حسابات "الرقم الذهبي".

رغم تحقيق ميغان وكايت أرقاماً مرتفعة في هذا المجال، لم تتمكنا من الوصول إلى المعدّل الذي حققته النجمة البريطانية آمبر هيرد (91,85بالمئة)، والذي خوّلها الحصول على لقب "أجمل امرأة في العالم"، وفق حسابات الدكتور دي سيلفا.