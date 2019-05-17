هكذا تحمين بشرتك من البقع الداكنة!

يُطلقون عليها اسم "البقع البنيّة"، أو النمش، أو الكلف، أو قناع الحمل، أو آثار حبّ الشباب...ورغم أن أسبابها متعدّدة ومتنوّعة، إلا أن التعرّض المباشر للشمس يؤدي إلى تفاقم حالتها ويحول دون الحفاظ على بشرة صافية ونقيّة. تعرّفوا فيما يلي على أبرز أساليب الوقاية من ظهورها.

تظهر البقع الداكنة على الوجه، ظهر اليدين، الكتفين، وفي منطقة أعلى الصدر. ويمكن أن تظهر مباشرة بعد التعرّض للشمس من دون حماية أو بعد مرور سنوات طويلة على تعرّض متكرّر وغير محمي للأشعة الذهبية.

- ما هي أنواع البقع الداكنة؟

• قناع الحمل: يظهر لدى المرأة الحامل نتيجة الإضطرابات الهرمونية، ولكن يمكن أن يظهر أيضاً لدى المرأة غير الحامل التي تخضع لعلاج هرموني. وفي الحالتين يرتبط ظهوره بزيادة في إنتاج الميلانين وعدم توزّعه بشكل متساوٍ في البشرة. يظهر قناع الحمل بشكل أساسي على الجبين، حول العينين، وحول الفم.

• بقع الشيخوخة: لا ترتبط هذه البقع دائماً بالتقدّم بالسن ولكنها تنتج بشكل أساسي عن التعرّض للشمس من دون حماية. والملاحظ أن البشرة الفاتحة والمعرّضة للشمس دون حماية تكون عرضةً أكثر من سواها لظهور هذه البقع. وهذا يعني أن عدم استعمال مستحضرات الحماية من الشمس يُعرّض البشرة لظهور بقع الشيخوخة عليها حتى في مرحلة الشباب.

• البقع الأشبه بالوشم: تنتج عن ضربات شمس قويّة تسبّبت بحروق من الدرجة الثالثة، أو عن ندبات تالية للجراحة، أو حتى عن ندبات حبّ الشباب. قد تتسبب هذه الإصابات بانتقال للخضاب الملوّن من تحت البشرة إلى سطحها مسبّبةً بقعاً داكنة تكون إزالتها صعبة جداً. ومن هنا أهميّة استعمال مستحضرات حماية تامة من الشمس على الندبات وآثار الجراحات حتى لا تصبح دائمة.

• البقع البنيّة النافرة: تُعتبر البقع البنية النافرة الأكثر خطورةً بين جميع البقع الداكنة الأخرى. فهي خلايا شبه ميتة ولكن يمكنها أن تخفي إصابات خبيثة أيضاً. وهي تنتج عادةً عن ضربات شمس قويّة، ولذلك يُنصح بعرضها على طبيب الجلد الذي يمكن أن يطلب استئصالها عند الحاجة حتى لا تتحوّل خلاياها في حال تركها إلى خبيثة.

- ما هي مستحضرات الحماية المفيدة في الوقاية من البقع؟

تعمل المختبرات المنتجة لمستحضرات الحماية من الشمس على تحديد خصائص تساعدنا في اختيار المستحضرات المناسبة لأسلوب حياتنا، مدى حساسية بشرتنا، وقوة أشعة الشمس التي تتعرّض لها.

• لشمس المدينة: ينصح أطباء الجلد باستعمال الكريمات اليوميّة الملوّنة المزودة بعامل حماية. فهي تضفي الإشراق على البشرة وتؤمّن حماية من الشمس في الوقت نفسه.

• لدى قضاء الوقت في الهواء الطلق: يمكن استعمال مستحضرات الحماية الرذّاذة التي لا تتلف الماكياج وتتمتع بقدرة على حماية البشرة بشكل فعّال من الشمس.

• لدى التعرّض المعتدل للشمس: عند ظهور استعداد لدينا للإصابة بالبقع الداكنة، فهذا يعني أن الخلايا المصنّعة للميلانين في البشرة متعبة. وتحتاج بشرتنا في هذه الحالة إلى مستحضرات حماية من الشمس تتمتع بخصائص مضادة للشيخوخة.

• لدى التعرّض لفترات طويلة للشمس: من الضروري المواظبة على استعمال مستحضرات حماية تامة من الشمس لتجنّب الحروق، الشيخوخة المبكرة للبشرة، وحتى الإصابة بسرطان الجلد.

• بعد الإصابة بحروق الشمس: يُنصح باستعمال مستحضرات حماية من الشمس ذات صيغ متطوّرة تعمل على حماية سطح البشرة والموروث الجيني لخلاياها في الوقت نفسه.

• استعمال مستحضرات مضادة للبقع: تتميّز هذه المستحضرات بخصائص مفتّحة للبشرة. وهي تُطبّق عليها مساءً قبل النوم مع الامتناع بشكل نهائي من تطبيقها خلال النهار.