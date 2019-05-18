حضور عربي لافت على البساط الأحمر في مهرجان "كان"

تشكل فعاليات مهرجان "كان" السينمائي مناسبة تشهد حضوراً لافتاً من جانب النجمات والمؤثرات العربيات. وقد بدت إطلالاتهن خلال هذه المناسبة مميزة بأناقتها وحملت توقيع مصممين عرب وعالميين.

تعرفوا على أبرزها فيما يلي:

- بدت مقدمة البرامج اللبنانية - الأسترالية، جيسيكا قهواتي، متألقة في ثوب من التول الأسود من دار Giambattista Valli تميز بأطواله المتعددة وبالتطريز الناعم الذي غزاه.

- المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، تألقت في حفل الافتتاح بثوب باللونين الكحلي والأسود من دار Dior الفرنسية، ترافق مع "كاب" قصير. وقد ظهرت في إطلالة أخرى على البساط الأحمر للمهرجان بثوب عاري الكتفين من المخمل المزين بالريش من دار Ralph&Russo البريطانية.

- الإعلامية ريا أبي راشد، التي تغطي فعاليات المهرجان، اختارت إطلالتين للمناسبة. تألفت الأولى من ثوب طويل أسود مزين بالكشاكش عند الكتفين من توقيع Marmar Halim. أما إطلالتها الثانية فتلونت بالمرجاني وحملت توقيع دار Rami Ali، ونسقتها مع مجوهرات من توقيع المصممة المصرية الشهيرة عزة فهمي.

- اختارت النجمة السعودية، أسيل عمران، ثوبها الليلكي المطرز من دار Zuhair Murad.

- اعتمدت خبيرة التجميل، جويل ماردينيان، ثوباً أسود عاري الكتفين من قماش الدانتيل المطرز حمل توقيع دار Marwan Khaled Couture، فيما تزينت بمجوهرات ماسية من Chopard.

- بدت المؤثرة رانيا فواز مشرقة بثوب من التول باللون الأصفر الفاتح من دار Zeena Zaki. وقد نسقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية.

- بدت المدونة الفلسطينية، علا فرحات، مشرقة بثوب أبيض عاري الكتفين من توقيع دار Rami Ali. وقد رصدناها بإطلالة ثانية من الساتان باللون الأصفر حملت توقيع دار Hamda Alfahim، نسقتها مع مجوهرات ماسية من De Grisogono.