استعيني بالطين الأحمر لعلاج جفاف البشرة في رمضان

يتميز الطين الأحمر بكونه مثالياً للعناية بالبشرة الجافة والفاقدة للحيوية من جهة، والاهتمام بالشعر الجاف والذي يحتاج إلى تعزيز حجمه من جهة أخرى. فما هي استعمالاته وفوائده لترطيب البشرة والشعر خلال ساعات الصوم الطويلة في شهر رمضان؟

تتمتع هذه البودرة الصلصالية الحمراء بفوائد متعددة، حتى إن كليوباترا استعملتها في الخلطات التي كانت تعتمدها للعناية بجمالها. فقد اعتادت النساء الفرعونيات منذ آلاف السنين على استعمال هذه المادة في الخلطات التجميلية نظراً لغناها بالعناصر المعدنية الغذائية، مما يسمح لها بتأمين إشراق فوري للبشرة.

المعروف عن الطين الأحمر أيضاً أنه ينشط الدورة الدموية الصغرية في البشرة. وهو يتمتع بخصائص مهدئة ومنشطة تعيد الحيوية إلى البشرة، تعالج جفافها، وتحميها من التحسس والإصابة بالعد الوردي. كما أنه مفيد للعناية بالبشرة الدهنية والشعر الفاقد لحيويته وحجمه.

مكونات الطين الأحمر

السيليكا، الحديد، الكلسيوم، الألمنيوم، البوتاسيوم، المغنيزيوم، الفوسفور، الصوديوم، النحاس، الزنك، السيلينيوم، الكوبالت، المنغنيز.. هذه المجموعة من المعادن تتوفر عادة في الطين الأحمر. وهذا الغنى بالعناصر المعدنية هو الذي يؤمن الفائدة التي يتمتع بها هذا الطين في المجال التجميلي.

يتوجه استعمال الطين بشكل أساسي إلى البشرات الجافة، الحساسة، وذات الطابع الدهني. وهو قادر على امتصاص الإفرازات الدهنية كما أنه يقي البشرة من الجفاف، التلوث وظهور علامات التعب عليها.

كيف يتم اختيار الطين الأحمر؟

ينصح خبراء العناية بالبشرة باستعمال الطين الأحمر الذي تم تجفيفه بحرارة الشمس، كونه يبقى محافظاً على جميع خصائصه. كما ينصح باختيار البودرة الناعمة جداً منه كونها مفيدة جداً في المجال التجميلي.

من الممكن أن نجد الطين الأحمر في الصيدليات، المتاجر التي تبيع منتجات طبيعية ومنتوجات خاصة بالحمية، أو عبر الإنترنت.

فوائده على البشرة والشعر

يتميز الطين الأحمر بقدرته على شد البشرة، وتنقيتها، وإضفاء لمسة من الإشراق عليها. وهو يعيد الحيوية إلى البشرات الجافة والمتعبة، كما أنه مزيل فعال للسموم، ينظم إفرازات البشرة ويخفف من الاحمرار الذي يطالها.

• لتحضير قناع الطين الأحمر الخاص بالبشرة:

اخلطي ملعقة كبيرة من بودرة الطين الأحمر مع 3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي قد يكون زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان. طبقي هذا القناع مرة أسبوعياً على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيداً. استعيني بهذا القناع خلال رمضان للتخفيف من جفاف البشرة وفقدانها للحيوية.

لدى تطبيقه كقناع على الشعر، يساعد الطين الأحمر على امتصاص الإفرازات الدهنية. وهو ينقي فروة الرأس ويزيل الشوائب المتراكمة عليها. يناسب هذا القناع الشعر ذات اللون البني، وهو يؤمن له اللمعان، والنعومة، والحجم.

• لتحضير قناع الطين الأحمر الخاص بالشعر:

اخلطي 4 ملاعق صغيرة من بودرة الطين الأحمر مع القليل من الماء. أضيفي إلى هذا الخليط نقطتين من زيت النعناع الأساسي، نقطتين من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي، ونقطتين من زيت إكليل الجبل الأساسي. طبقي هذا القناع على فروة الرأس ودلكيه بنعومة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً. استعملي هذا القناع مرة أسبوعياً خلال فترة الصوم للحفاظ على شعر صحي ولامع.

استعمالات الطين الأحمر

لتنظيف البشرة بنعومة، اخلطي القليل من الطين الأحمر مع الماء للحصول على عجينة رخوة يتم فركها على البشرة ثم تركها لتجف لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالماء وتطبيق كريم مرطب.

إذا كانت بشرتك حساسة وفاقدة للحيوية، اخلطي ملعقة كبيرة من بودرة الطين الأحمر مع ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز وملعقتين كبيرتين من ماء الزهر. طبقي هذا الخليط بشكل يومي على بشرتك لتهدئتها. واعلمي أن فرك بشرة الجسم بالطين الأحمر أثناء الاستحمام يساعد على تنشيطها، شدها، وحمايتها من الجفاف.