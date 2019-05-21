المصممون العرب يوقّعون أجمل إطلالات مهرجان "كان"

استطاع المصممون العرب أن يحجزوا لهم مكانة مميّزة ضمن فعاليات المهرجانات الفنيّة العالميّة، وتحديداً مهرجان "كان" السينمائي. إذ تتهافت أبرز النجمات على ارتداء إطلالات تحمل تواقيعهنّ وتبقى في ذاكرة الناس لفترة طويلة.

تعرّفوا فيما يلي على أبرز الإطلالات اللافتة التي حملت توقيع مصممين عرب ضمن مهرجان "كان" الذي يُقام حالياً على شاطئ الريفييرا الفرنسيّة ويمتد حتى 24 من الشهر الجاري.

- بدت النجمة الهنديّة آيشواريا راي مشرقة بثوب مبتكر من الجلد الذهبي المموّج حمل توقيع المصمم اللبناني جان-لوي ساباجي.

- تألّقت النجمة آمبير هيرد بثوب متعدّد الأطوال تزيّنه الكشاكش، حمل توقيع دار Elie Saab. وقد نسّقته مع حذاء عالي الساق ومجوهرات ماسيّة.

- اعتمدت النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا ثوباً أميرياً من التول الأبيض من مجموعة أزياء زفاف ربيع وصيف2020 التي قدّمتها دار Georges Hobeika مؤخراً.

- اختارت المغنّية الأميركية ماديسون بير ثوباً عاري الكتفين من الأورغنزا باللون الأسود تزيّن بالكشاكش الصغيرة. وهو من مجموعة الخياطة الراقية لربيع وصيف 2019 التي قدّمتها دار Georges Hobeika.

- تألّقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بثوب باللون الأزرق النيلي تميّز بكونه متعدد الأطوال وبكتف واحدة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Elie Saab.

- اعتمدت النجمة كارول سماحة ثوباً طويلاً باللون الأحمر المشرق تزيّن بالتطريز عند الخصر. وقد اختارته من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019 التي قدّمتها دار Azzi&Osta.

- اختارت العارضة وملكة الجمال الفرنسيّة ماييفا كوك ثوباً طويلاً من الشيفون الحريري باللون الأصفر، من مجموعة الخياطة الراقية لربيع وصيف 2019 التي قدّمتها دار Georges Chakra.

- تألّقت المؤثّرة الفلسطينيّة علا فرحات على البساط الأحمر للمهرجان بثوب طويل مطبّع من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019 التي قدّمتها دار Georges Hobeika.

- اختارت الإعلامية اللبنانية ديما صادق ثوباً أسود عاري الكتفين من مجموعة تصاميم رحلات 2019 التي قدّمتها دار Georges Hobeika.