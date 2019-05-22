بهذه الطريقة.. اهتمي بشعرك كي يستقبل الصيف!

يتعرّض الشعر للتلف نتيجة التصفيف والتلوين المتكررين مما يجعله ضعيفاً وفاقداً للحيوية. ولكن لحسن الحظ أن هناك حيلاً مفيدة لحمايته من التقصّف والجفاف بحيث تستعيدين حيويته وإشراقه في استقبال الصيف.

- تجنّبي التقصّف:

يتعرّض الشعر المتعب للتساقط وتقصّف الأطراف نتيجة ضعفه. وتنتج هذه المشكلة عادةً عن إخضاعه لعلاجات قاسية، فالتلوين المتكرر يُضعف ألياف الشعر ويُزيل الطبقة الدهنيّة-المائية الحامية التي تغلّفه.

إن التعرّض المتكرر للكلور الموجود في برك السباحة يتسبّب أيضاً في ضعف الشعر، ولكن عدوّه الأول تبقى الحرارة المرتفعة المنبثقة من مجفّف الشعر أو المكواة الكهربائية. وللتعويض عن الأذى الذي يمكن أن يلحق بالشعر من جراء استعمال هذه الأدوات يجب ترميم ألياف الشعر وتقويتها.

- تقوية الشعر:

تعتمد الخطوة الأولى للتخلّص من الشعر التالف على تجنّب العادات المسيئة له وأبرزها الاستعمال المتكرر لمجفّف الشعر. اتركي شعرك يجفّ طبيعياً في الهواء الطلق أو احرصي على أن تكون حرارة المجفف منخفضة لدى استعماله. أما في حالة الشعر الجاف، فيُنصح بتطبيق زيت نباتي مغذٍّ عليه لمدة 5 دقائق قبل غسله بشامبو ناعم وخالٍ من السولفات، ثمّ استعمال بلسم لتسهيل تسريح الشعر.

من الضروري أيضاً قصّ أطراف الشعر بانتظام كل شهرين للتخلّص من التقصّف، على أن يتمّ استعمال علاج يومي مرطّب للشعر لحمايته من مخاطر التعرّض للشمس، والتلوّث، والكلور.

- فوائد الأقنعة:

لتغذية الشعر وإعادة الحيوية إليه، ينصح الخبراء بالاستعانة بالأقنعة المرطّبة والمغذّية التي تساعد على ترميمه. فبعد استعمال حمّام الزيت قبل الشامبو، طبّقي قناعاً مناسباً لنوعية شعرك واتركي هذا القناع عليه لمدة نصف ساعة أو حتى طوال الليل بعد تغليفه بقبعة حمّام بلاستيكيّة لتقومي بشطفه جيداً في صباح اليوم التالي.

تذكّري أن ترميم الشعر الجاف والتالف يتطلّب الكثير من الوقت والصبر. ولإعادة الحيوية إليه، استعيني بجل الصبّار، زيت الأرغان وزبدة الشيّا. اخلطي ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا، مع ملعقة صغيرة من زيت الأرغان ومقدار ملعقة كبيرة من الجل الذي تستخرجينه مباشرةً بعد كسر ورقة من نباة الصبّار. إن هذه الخلطة المغذّية جداً تُترك على الشعر لمدة ساعة بعد تغليفه بمنشفة دافئة، على أن يتمّ شطفه بعد ذلك جيداً بالماء قبل غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.