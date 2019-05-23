أناقتك الرمضانية من وحي مجموعات "رحلات 2020"

ما زالت دور الأزياء العالميّة منهمكة بتقديم المجموعات الخاصة برحلات 2020، والتي تتضمن عادةً أزياءً تناسب كل الفصول. وقد لفتنا في المجموعات الجديدة العديد من الإطلالات التي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكاراً لمناسبات الشهر الفضيل. تعرّفي على بعضها فيما يلي.

- إن اختيار دار Dior مدينة مراكش المغربية لتكون مسرحاً لعرض مجموعتها الخاصة بالرحلات انعكس على تصاميم الأزياء التي جاءت مستوحاة من ثقافة البحر الأبيض المتوسط . وقد تضمّنت هذه المجموعة أكثر من زيّ يشبه في تصميمه الجلابيّة أو القفطان، كما رصدنا بعض الإطلالات التي حملت طبعات شرقيّة فيما ترافقت الأثواب الطويلة مع أكمام واسعة، فتحات على الجانبين، وتطريزات مزخرفة.

- في مجموعته الخاصة برحلات 2020 قدّم المصمم زاك بوزن أزياءً فاخرة تتوجه للمناسبات المميّزة. وقد اخترنا لكنّ منها إطلالتين تزيّنتا بلمسات شرقيّة من حيث الألوان، والخامات، والتصميم، وحتى الأكسسوارات التي رافقتهما.

- قدّمت المصممة ألبيرتا فيريتي مجموعتها من الأزياء الخاصة بالرحلات في مدينة موناكو الفرنسيّة ضمن فعاليات "أسبوع مونتي-كارلو للأزياء". وقد حرصت هذه المصممة الإيطالية على تبنّي مبدأ التخفيف من التلوث المرافق للموضة، بعدما تبيّن أن صناعة الأزياء هي ثاني أكثر الصناعات الملوّثة في العالم بعد صناعة البترول.

استعملت فيريتي في مجموعتها خامات صديقة للبيئة واعتمدت تقنيّات تبتعد عن التلوّث مما خوّلها الحصول على جائزة تقديريّة في هذا المجال من القيّمين على أسبوع الموضة في مونتي-كارلو. وقد حرصت المصممة على الجمع بين الطابع العصري واللمسات الرومانسيّة التي استوحت بعضها من ليالي الشرق الصافية.

- في مجموعتها الخاصة برحلات 2020 التي تألّفت من 25 إطلالة فقط، عادت المصممة الأميركية توري بورش إلى ذكريات طفولتها لتُعيد إحياء رسمات، وطبعات، وزخرفات ملوّنة. ولم تغب عن هذه المجموعة اللمسات الشرقيّة التي اعتادت استعمالها على شكل قصّة، أو تطريز، أو لون يذكّر باهتمام هذه المصممة بالثقافات الشرقيّة.