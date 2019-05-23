حيل عمليّة لمحو علامات التعب عن بشرتكِ في رمضان

تترك ساعات الصيام الطويلة آثارها على بشرتكِ خلال شهر رمضان. وتزيد الأجواء الصيفيّة وما يرافقها من ارتفاع حرارة الطقس من حدّة هذه المشكلة. تعرّفي فيما يلي على بعض الحيل العمليّة والبسيطة التي من شأنها أن تساعدكِ على إخفاء علامات التعب التي تظهر على وجهكِ خلال رمضان.

لتستعيد نظراتكِ حيويّتها

لتستعيد نظراتكِ حيويتها، ابحثي عن مستحضرات تنشّط الدورة الدمويّة لتطبيقها على منطقة محيط العينين. ويُعتبر الكافيين من العناصر الفعالة في هذا المجال كما يمكن الاستعانة بخلاصة الليمون الهندي التي تساعد على تصريف السوائل المحتبسة وتخفّف من ظهور الهالات الداكنة مما يعيد إلى النظرات إشراقها. طبّقي كريم العناية بمحيط العينين صباحاً ومساءً للحصول على النتائج المرجوّة في هذا المجال.

التدليك لتمليس البشرة

احرصي على تدليك المستحضرات لبضع دقائق على بشرتكِ بعد تطبيقها. ضعي كميّة صغيرة من الكريم أو المصل الخاص بمنطقة محيط العينين على الزاويتين الداخلية والخارجية للعين، ثمّ استعملي أطراف أصابعكِ للتربيت على هذه المنطقة بنعومة من الخارج باتجاه الداخل للمساعدة على نفاذ المستحضر إلى عمق البشرة وتصريف السوائل المحتبسة تحت الجلد.

قومي أيضاً بتدليك عظمة أسفل الحاجبين، ففقدان متانة البشرة يبدأ عادةً من هذه المنطقة. ثمّ قومي بحركات ضغط لمدة تتراوح بين 3 و5 ثوانٍ على المنطقة نفسها للمساعدة على تصريف السوائل وإنعاش النظرات.

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استعيني بالثلج لإزالة الاحتقان

لإزالة الاحتقان، أضيفي القليل من ماء الورد إلى الماء الذي تضعينه في وعاء تحضير مكعبات الثلج. اتركي الوعاء طوال الليل في الثلاجة، وفي اليوم التالي، خذي مكعّباً منها وغلّفيه بمحرمة ثمّ مرريه على منطقة محيط العينين من الزاوية الداخلية باتجاه الزاوية الخارجية بما في ذلك منطقة أسفل الحاجبين.

للحصول على مفعول مملّس للبشرة ومزيل للتعب في الوقت نفسه، استعيني باللاصقات التجميليّة الجاهزة التي تتميّز عادةً بمفعولها المضاد للجيوب، والتجاعيد، والهالات الداكنة في الوقت نفسه.

لتمليس قسمات الوجه

يشكّل الحمض الهيالوريني العنصر الأساسي الذي من شأنه أن يساعد في تمليس التجاعيد وإخفاء علامات التعب التي تظهر على بشرتكِ. كما يمكن للكريمات الغنيّة بالبيبتيدات أن تنشّط إنتاج الكولاجين والإلستين في البشرة مما يعيد إليها نضارتها ويساعد على حمايتها من الشيخوخة المبكرة.

التدليك لشدّ البشرة

لإعادة الحيوية إلى بشرتكِ، قومي بحركات قرص متوسط الحدّة للجلد بين إصبعيّ الإبهام والسبابة من الذقن باتجاه الأذنين، من جانبيّ الأنف باتجاه الخدين، ومن أطراف الشفاه باتجاه الصدغين. ثمّ قومي بحركات تدليك دائرية على الجبين من تجعيدة الأسد التي تتوسط الحاجبين باتجاه أطراف الوجه.

قناع يعيد الحيوية إلى البشرة

لتحضير هذا القناع الطبيعي، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل المنقّي للبشرة مع ملعقة كبيرة من زبدة الشيّا ذات المفعول المرطّب. وأضيفي إليها من 10 إلى 20 نقطة من زيت الماكاداميا ذات المفعول المجدد. طبّقي هذا القناع على بشرتكِ لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثمّ اشطفيه بالماء العذب. واظبي على استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

استعيني بالأقنعة الجاهزة

تتوفر في الأسواق مجموعة من الأقنعة الخاصة لإعادة الحيوية إلى البشرة. اختاري منها تلك التي تحتوي على الحمض الهيالوريني، الفيتامين A، أو الفيتامين E.

تؤمّن صيغة القناع الكريميّة الانتعاش إلى البشرة وتساعدها على التجدد بشكل فوري. تُطبّق هذه الأقنعة عادةً على بشرة نظيفة وتُترك لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق ثم تُشطف بالماء العذب قبل تطبيق الكريم المرطّب أو المغذي الذي تستعملينه عادةً.