هذه الإطلالات كانت الأجمل في أشهر حفلات "كان"

يُشكّل حفل "أمفار" أحد أبرز المناسبات التي تقام على هامش مهرجان كان السينمائي. وهو يُعتبر حدثاً خيرياً يهدف إلى جمع التبرعات لدعم الأبحاث حول مرض الإيدز، ولكنه أيضاً مناسبةً تستعرض فيه الجميلات إطلالات فاخرة وأنيقة تليق بفخامة البساط الأحمر لهذا الحفل. تعرّفوا فيما يلي على أجمل الإطلالات التي تمّ رصدها خلال هذا الحفل.

- تألّقت العارضة الأميركية الشهيرة كيندال جينير بواحدة من أفضل الإطلالات التي رصدناها في هذا الحفل. وقد اختارت ثوباً من التول الوردي من مجموعة Giambattista Valli التي صممتها خصيصاً لمحلات H&M في إطار التعاون الذي اعتادت أن تقوم به هذه العلامة التجارية مع أفخر دور الأزياء العالمية.

- اختارت العارضة الكندية الشهيرة كوكو روشا ثوباً جاء أشبه بغيمة ورديّة من توقيع المصمم السعودي محمد آشي لدار Ashi Studio. وهو من مجموعة الدار للخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019.

- اعتمدت المغنية البريطانية دوا ليبا ثوباً ضخماً باللون الأحمر من Valentino تزيّن بالكشاكش الكبيرة والريش.

- تألّقت العارضة الأميركية جاسمين توكس بثوب طويل تزيّنه طبعة "تاي-داي" وكشاكش على شكل وردة عند الكتف. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Georges Chakra واختارتها من مجموعة الدار من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019.

- اختارت العارضة الكنديّة ويني هارلو ثوباً من التول الأسود مزيناً بالزخرفات الملوّنة من دار Richard Quinn.

- تألقت العارضة البرتغالية ساره سامبايو بثوب أسود من توقيع دار Armani Prive تزيّن بالريش الذي أضفى عليه لمسات فاخرة.

- بدت العارضة الدانماركية جوزفين سكرايفر في منتهى الأناقة بإطلالتها ذات الإصدار الخاص من دار Alberta Ferretti. وهي تألّفت من "توب" من الساتان متعددة الأطوال ارتدته فوق تنورة طويلة من التول.

- اعتمدت العارضة الفرنسيّة سيندي برونا ثوباً من الأورغنزا المطبّعة، تزيّنه الكشاكش من توقيع دار Balmain الفرنسيّة.

- اختارت العارضة البرازيليّة آنا بياتريس باروس ثوباً مبتكراً باللون الأزرق الباستيلي، تزيّن بالأحجار والريش. وحمل توقيع دار Georges Hobeika.