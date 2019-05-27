لمناسباتكِ الصيفيّة إطلالات من وحي نجمات البساط الأحمر

شكّل مهرجان "كان" السينمائي الحدث العالمي الأبرز الذي شهدناه مؤخراً على المستوى الفني وعلى صعيد الأناقة. فقد تحوّل البساط الأحمر لهذا المهرجان إلى مسرح لاستعراض أحدث صيحات الموضة لهذا الموسم. تعرّفي على أبرزها فيما يلي:

- الكشاكش:

شكّلت الكشاكش الحاضر الأكبر على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي. وقد ترافقت في العديد من الإطلالات مع أثواب ضخمة تجلّت فيها كل أناقة الخياطة الراقية، كما في هذا الثوب الذي ارتدته النجمة الهندية ديبيكا بادكون من توقيع دار Giambattista Valli ونسّقته مع ربطة رأس مبتكرة.

- الكتف الواحدة:

تشكّل الأثواب ذات الكتف الواحدة إحدى أبرز صيحات هذا الصيف. وقد تكرر ظهورها على البساط الأحمر مؤخراً كما في الإطلالة التي اختارتها المغنية الفرنسيّة كارلا بروني من توقيع دار Celine ونسّقتها مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

- الدانتيل:

اكتست خامة الدانتيل بلمسات عصريّة مؤخراً وابتعدت عن طابعها الرومنسي المعهود. ومن أبرز الإطلالات التي لفتتنا في هذا المجال تلك التي اعتمدتها النجمة الإسبانيّة بينيلوبي كروز والتي حملت توقيع Chanel Haute Couture.

- تنورة التول:

بدت تنورة التول في منتهى الأناقة على البساط الأحمر. وقد اعتمدتها النجمة الأميركيّة إيل فانينغ بصيغتها المكسّرة ونسّقتها مع بلوزة ذات أكمام منفوخة وعقدة عند العنق. حملت إطلالتها توقيع Dior Haute Couture وكمّلتها بحذاء "ستيليتو" أسود وقبعة باللون نفسه.

- الكاب:

حضر "الكاب" بكل أناقته في العديد من الإطلالات التي ظهرت على البساط الأحمر مؤخراً. وقد استُعمل بأطوال مختلفة كان أكثرها عصريّة في هذا المجال "الكاب" المصنوع من الجلد والقماش المطرّز والذي اعتمدته النجمة الأميركية جوليان موور مع ثوب أسود ضيّق وطويل. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Louis Vuitton.

- الرسوم والتطريزات المبتكرة:

شكّلت الرسوم والتطريزات المبتكرة وسيلة اعتمدها المصممون لإضفاء لمسات خاصة وتميّز لافت على تصاميم عدة. ومن أبرزها الإطلالة التي اعتمدتها العارضة الأثيوبية ليا كبيدي من توقيع دار Valentino، والتي تزيّنت برسوم وتطريزات على شكل غيوم ضخمة وفراشات كبيرة ملوّنة.

- الترتر:

حضر الترتر بكلّ إشراقه ليزيّن العديد من إطلالات البساط الأحمر. ويبقى الترتر الأسود هو الأكثر أناقة خاصةً إذا ترافق مع لمسات ذهبيّة كما في هذا الثوب الذي اعتمدته النجمة الصينيّة كريس لي وحمل توقيع دار Gucci.

- اللمسات المعدنيّة:

ما زال حضور اللمسات المعدنيّة محبباً في إطلالات هذا الموسم كونها تضفي إشراقاً مميزاً على الإطلالة. وقد اعتمدتها النجمة البريطانية هيلين ميرين في إطلالة لافتة حملت توقيع دار Elie Saab.

- الطبعات الغريبة:

تضفي الطبعات الغريبة لمسات من التجدد على الإطلالة ويمكن أن تترافق مع لمسات كلاسيكيّة إن في التصميم والتنفيذ. ومن أبرز الإطلالات اللافتة في هذا المجال تلك التي اعتمدتها الممثلة الصينيّة غوان كزياوتونغ والتي حملت توقيع Atelier Versace.