أول خطوات "أرماني" في عالم الرحلات تحمله إلى اليابان

قررت دار Giorgio Armani أن تدخل سباق عروض "الرحلات" من خلال أول عرض قدّمته في هذا المجال وتضمّن 121 إطلالة تنوّعت بين الأزياء النسائية والرجاليّة.

اختار السيد أرماني أن يُطلق مجموعته الجديدة من اليابان التي زارها للمرة الأولى في العام 1982 وتحوّل في أحضانها إلى نجم يوقفه المارة في الشارع ويطلبون منه توقيعه والتقاط الصور معه. وهو يقول على سبيل المزاح متحدثاً عن الشعب الياباني "أنهم أرمانيّون أكثر من أرماني"، فعلامته تملك حوالى 90 نقطة بيع في الجزيرة 34 منها في العاصمة طوكيو. كما أنه افتتح في العام 2007 برج "أرماني" الذي يضمّ أكبر صالات عرض لأزيائه وأكسسواراته في القارة الآسيوية.

حرص السيد أرماني على تجديد هذا البرج مؤخراً، واحتفالاً بإعادة افتتاحه قرر أن يُقدّم أول عروضه الخاصة بالرحلات في العاصمة اليابانية، وتحديداً في "متحف طوكيو الوطني" الذي يضمّ أهم مجموعات الفن الآسيوي وأندرها.

افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات التي اكتست بتدرجات الرمادي الفاتحة والداكنة، أما القسم الثاني منه فطغى عليه لونيّ الأسود والكحلي، فيما تلوّنت إطلالات القسم الأخير من العرض بالأحمر والأزرق.

قصات عصرية ومريحة

ركّزت هذه المجموعة الخاصة برحلات 2020 على الأزياء اليوميّة التي تميّزت بقصاتها العصريّة والمريحة. وقد تكرّر ظهور بدلات Armani الأيقونيّة في الإطلالات النسائية والرجالية على السواء. وإستوحى المصمم العديد من أزيائه من الثقافة اليابانية، فيما جاءت إطلالات القسم الأخير من العرض أقرب إلى أزياء المناسبات.

ترافقت الأزياء مع أكسسوارات ضخمة اتخذت أشكال أحزمة، عقود كبيرة، وأقراط لافتة، بالإضافة إلى قبّعات زيّنت رؤوس العارضات. أما الأزياء الرجالية فجاءت أقرب إلى الطابع "الكاجوال" منها إلى الطابع "الكلاسيكي العصري" الذي عوّدتنا عليه دار Armani. وقد تمّ تنفيذها لتناسب أوقات الراحة والعطلة أكثر منها أوقات العمل وترافقت مع أكسسوارين هما النظارات الشمسيّة والحمّالات التي أضفت عليها لمسات مميّزة. تعرفوا على أبرز إطلالات مجموعةGiorgio Armani الخاصة برحلات 2020 فيما يلي: