إطلالتكِ في العيد مشرقة على طريقة نادين نجيم

ملامحها الشرقيّة البارزة تلعب دوراً أساسياً في جمالها وجاذبيتها، فالنجمة نادين نجيم صاحبة بشرة حنطيّة، عينين واسعتين، وشفاه مكتنزة. وهي تعمل على إبراز قسمات وجهها بلمسات طبيعيّة بعيدة عن التكلّف. فإذا كانت تعجبكِ إطلالاتها في مسلسلها الرمضاني الأخير، إليكِ الخطوات التي تسمح لكِ بتبنّيها في إطلالتكِ الخاصة بالعيد.

- حضّري بشرتكِ لاستقبال الماكياج باستعمال "برايمر" يساهم في إخفاء الشوائب والعيوب الصغيرة في حال وجودها.

- اعتمدي كريم الأساس ذات الصيغة السائلة والمٌعزّزة للإشراق. واحرصي على أن يكون خالياً من الزيوت إذا كانت بشرتكِ دهنيّة وغني بالجزيئات المرطّبة إذا كانت بشرتكِ جافة. اختاريه بلون هو الأقرب للون بشرتكِ الأساسي، على أن تجرّبيه على منطقة الفك السفلي للتأكد من أنه مناسب.

- طبّقي على بشرتكِ بودرة حرّة خالية من أي لون لتثبيت كريم الأساس. واستعيني بلمسات خفيفة من بودرة الشمس تُطبّقينها بشكل الرقم 3 على جانبيّ الوجه من أعلى الجبين إلى أسفل الذقن مروراً بعظمتيّ الخدين.

- اعتمدي ظلال العينين ذات التدرجات الفاتحة والداكنة. واستعيني بلون حياديّ فاتح بصيغة لؤلؤية تطبقينه على أطراف الرموش العليا والسفلى لإضفاء لمسة من الإشراق على النظرات. ولا تنسي تطبيق الماسكارا باللون البني التي تضفي لمسات من السحر على نظراتكِ دون أن تجعلها تبدو قاسية.

- جرّبي تطبيق الآيلاينر بخط رفيع جداً حتى لا يثقل نظراتكِ. واحرصي على تطبيق رموش مستعارة لإبراز جمال نظراتكِ.

- اختاري التدرجات المشمشيّة لظلال الخدين، فهي تضفي لمسات من الدفء والإشراق على إطلالتكِ.

- لا تتخلي عن تدرجات البيج العارية للشفاه. وتذكري أن التدرجات المتوفرة في هذا المجال عديدة. يمكنكِ اختيار البيج المائل إلى الوردي العتيق أو المشمشي للحصول على شفاه نضرة ومتألّقة. واحرصي على تنسيق أحمر الشفاه ذات التدرجات العارية مع طلاء الأظافر ذات الألوان الحياديّة أيضاً.