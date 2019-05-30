وسائل عناية تعزز نموّ شعرك بأسرع وقت ممكن

قد تساعدك معرفة أسرار العناية بالشعر الطويل في الحفاظ على صحته وتنشيط عملية نموه. ولكن عليك البدء بتحديد نوع شعرك من أجل اختيار أسرار العناية المناسبة لك. فأنواع الشعر المختلفة لها احتياجات خاصة بكل منها.

تساعد المنتجات المخصصة للشعر الضعيف والهش على تعزيز نمو الشعر وحماية جريباته. وهي تساهم أيضا في الحفاظ على نظافته وصحته دون استخدام الكثير من منتجات تصفيف الشعر التي قد تجفف الشعر وتجعله هشاً مما يعرضه إلى التقصف والتلف.

- للشعر الضعيف والهش:

• لا تغسلي شعرك كل يوم. دعي الزيوت الطبيعية على فروة الرأس تلطف الشعر بشكل طبيعي. فغسل الشعر كثيرا قد يجعله جافا.

• استخدمي أساليب التصفيف بالحد الأدنى، وهذا يعني تمشيط الشعر وتنظيفه بأقل قدر ممكن للحفاظ على قوة الشعر.

• استخدمي منتجات التصفيف التي تضيف الرطوبة إلى الشعر وتجنبي المنتجات التي تستخدم الكحول.

• ضعي مجفف الشعر على الهواء البارد عند تجفيف الشعر.

• لا تستخدمي مكواة لف الشعر المعدنية التقليدية أو مكواة تنعيم الشعر على الشعر الضعيف والهش إلا نادراً.

- للشعر السميك أو الأسود:

قد يكون من الصعب الحفاظ على طول الشعر السميك الخشن. وأفضل طريقة لحماية هذا النوع من الشعر هو رفعه على شكل "تسريحة شعر مرفوعة وقائية" كلما استطعت ذلك. فالتسريحات التي تحمي جريبات الشعر تخفي عادة أطرافه. صففي شعرك على شكل إحدى التسريحات التالية:

• الكعكة الكلاسيكية

• لف الشعر على شكل ضفيرة

• استخدام أغطية الشعر

• استخدام الوشاح

• استخدام القبعة

• أي تسريحة شعر تمنع الشعر من الاحتكاك بالملابس.

لا ينصح برفع الشعر دائما، أو حين يكون مبللا، إلا أن هذه التسريحات قد تمنع تقصف الشعر حين تمارسين أنشطتك.

- للعناية بالشعر الطويل:

تشمل نصائح العناية بالشعر الطويل بعض الأساسيات السهلة. استخدمي مشطا لتوزيع الكونديشنر على شعرك قبل شطفه بالماء. فذلك يساعد الشعر على امتصاص كل الرطوبة بشكل متساو.

إذا اكتشفت مع الوقت أن الشعر الطويل لا يناسبك، تذكري أنه يمكنك قصه وتحويله إلى وصلة تحتفظين بها وتستعملينها كلما رغبت بتسريحة مناسبة للشعر الطويل.