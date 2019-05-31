اجعلي من العطر هديتك المفضلة في العيد

في موسم الأعياد يزداد الإقبال على العطور، وتتحول إلى هدايا تفوح منها أجمل الروائح. تعرّفي فيما يلي على النصائح التي تسمح لكِ باعتماد العطر كهدية مثالية تقدّمينها لمن تحبين أو لنفسكِ في العيد.

- اختيار الرائحة والعطر:

من الملاحظ أن كل امرأة تختار غالبا رائحة عطرها وفقا لشخصيتها ورائحة جسمها حتى دون أن تدرك ذلك. وتختلف رائحة العطر نفسه بين جسم و آخر، لذا من الأفضل عدم شراء العطر الذي تجدينه جميلاً على صديقتك دون أن تجربيه على نفسك. حين تتسوقين، لا تشمي أكثر من ثلاثة أو أربعة عطور لكيلا يختلط الأمر عليك. ستتغير رائحة العطر بعد عدة دقائق من وضعه، لذا انتظري بعض الوقت قبل اتخاذ قرارك.

- لكل فصل عطره:

إن تركيبة العطور تجعل منها مناسبة لفصل معيّن وغير مناسبة لآخر. ولذلك علينا أن نتعلّم الابتعاد عن عطرنا الشتويّ المفضّل مع حلول فصل الصيف لنعود إليه بشوق في الشتاء التالي.

تبقى الأفضليّة في فصل الصيف للعطور الحمضيّة المنعشة أو الزهريّة الرقيقة التي تمدّنا بلمسة من الحيوية والانتعاش، أما في الشتاء فعلينا البحث عن عطور غنيّة، دافئة، وشرقيّة. وتشكّل ماء التواليت الخيار المثالي لفصل الصيف خاصةً بعد الحمام المسائي أما خلال النهار فيمكنكِ استعمال ماء العطر الذي تدوم نفحاته لساعات طويلة.

- ما هو الفرق بين العطور الثمينة، الإصدارات الخاصة، والعطور الطبيعيّة؟

العطور الثمينة تكون عادةً مصنوعة من مكوّنات نادرة ونبيلة. وهي تُحفظ في قوارير فاخرة قد تكون مزيّنة بالذهب والأحجار الثمينة. ويكون سعرها عادةً باهظاً. أما الإصدارات الخاصة من العطور، فبدأت بالظهور خلال ثمانينيّات القرن الماضي وتلقى حالياً اهتماماً كبيراً بعد أن درجت دور الأزياء ومستحضرات التجميل العالمية على تقديمها في متاجرها الخاصة. وهي لا تكون عادةّ متوفرة في نقاط بيع العطور.

وتواكب العطور الطبيعيّة اهتمام الناس المتزايد بكل ما هو طبيعي وصديق للبيئة. وهي تكون خالية عادةً من أي مكوّنات كيميائية أو مركّبة، أو مسببة لتحسّس البشرة.

- نصائح مهمة جداً:

• ضعي العطر على بشرتك ونقاط النبض فقط، واتركيه يجف بشكل طبيعي دون فرك رسغيك معا حتى لا تتغيّر تركيبة العطر وتضعف رائحته.

• تجنبي استخدام العطر بالقرب من الوجه أو وراء الأذنين، فهو لا يدوم كثيرا في هذه المناطق، كما أنه سيسبب جفاف بشرتك. لكي تدوم الرائحة فترة أطول، ضعي نفس الرائحة على شكل طبقات، فهناك الكثير من الروائح التي تأتي على شكل صابون استحمام وجل ولوشن للجسم، وإذا وضعت عطرا من نفس الرائحة بعد استخدام هذه المنتجات سيدوم لفترة أطول، ربما من ست إلى ثماني ساعات.

• لتجنب البقع والتلون، لا تضعي العطر على الملابس أو المجوهرات. دعيه يجف قبل ارتداء الملابس. بعض العطور بلونها القاتم لذا تكون أكثر احتمالا لترك بقع على البشرة، لذا احذري عند ارتداء الملابس التي لا يمكن تنظيفها إلا بالتنظيف الجاف ولا يمكن غسلها بعد كل مرة ترتدينها بها. اتبعي قواعد تخزين العطور الصحيحة، فالعطور تصبح أغمق مع مرور الوقت والتخزين غير الصحيح.

• لا تضعي العطور القوية في المكتب ومكان العمل. فبعض الأشخاص يعانون من حساسية للعطور وقد يعانون من الصداع ونوبات الربو، لذا ضعي القليل من العطر الخفيف.

- أفضل ظروف للتخزين:

تجنبي درجات الحرارة المتطرفة عند تخزين العطور. احكمي دائما إغلاق زجاجة العطر وضعيها في وضع مستقيم بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. ليس من الضروري تخزين العطور في الثلاجة. ولكن وضعها في مكان داكن وبارد يطيل عمر الرائحة. تذكري ألا تخبئي عطورك للمناسبات الخاصة، فالرائحة تتغير مع الوقت وتضعف، لذا استمتعي بالعطر اليوم عندما تكون رائحته لا تزال على حالها.

- أنواع لكل الأوقات:

• خلاصة العطر: هو النوع الأغلى والذي يدوم لأطول فترة.

• ماء العطر: يحتوي على زيوت أقل ويدوم فترة أقصر.

• ماء التواليت: مناسب لبيئة العمل ومتطلبات الحياة اليومية.

• ماء الكولونيا: هو النوع الأرخص ثمناً والرائحة الأضعف.

- الروائح الأكثر شيوعا:

• روائح الزهور والنباتات المنعشة الطبيعية.

• روائح الفاكهة والحمضيات والتوابل.

• المسك والفيرمونات.

• الروائح الشرقية.

• روائح الخشب الكلاسيكية.

• الروائح الرياضية.