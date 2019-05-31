اكتشفي أسرار الطلة الطبيعية الخالية من العيوب 

يشكّل البحث عن الطلة المشرقة القاسم المشترك بين جميع النساء، خاصةً على أبواب العيد، تعرّفي فيما يلي على خطوات عمليّة للحصول على طلة جميلة خالية من العيوب:



- سر الطلة الطبيعية

لتمنحي وجهك لمسة نهائية طبيعية، وتحتفظي بماكياجك لفترة أطول، إعتمدي الخطوات التالية:

- طبّقي كريم الأساس على خديك، جبينك، وذقنك باستخدام الفرشاة الخاصة بهذا الغرض، أو استعيني بالاسفنجة أو أطراف الأصابع بعد تنظيفها. مدي كريم الأساس حتى خط الشعر لتمويهه بشكل طبيعي، ثمّ تابعي مدّه على خط الفك والرقبة للحصول على طلة طبيعية متناسقة. تحققي من وجهك ورقبتك في الضوء الطبيعي لتتأكدي أن المستحضر مموّه تماما في جميع المناطق.

- إذا ظلت الدوائر السوداء تحت العينين أو المناطق الحمراء واضحة، لا تضيفي المزيد من كريم الأساس، لأنه سيبدو ثقيلا ومثل القناع. بدلا من ذلك إستعيني بالكونسيلر لإخفائها.

- اختاري لون كريم الأساس الذي يطابق لون بشرة خط الفك تماما. واستخدمي مرآة في الخارج لرؤية كيف يبدو اللون في الضوء الطبيعي.

- ابدأي عن طريق وضع كمية صغيرة من كريم الأساس ثم زيدي الكمية بالتدريج لتحقيق درجة من التغطية مناسبة لبشرتك.

- في النهار، امزجي كريم الأساس مع كريم مرطب خفيف يحتوي على عامل وقاية من الشمس قبل تطبيقه على بشرتك.

- لإخفاء العيوب:

يُشكّل الكونسيلر وسيلة فعّالة لإخفاء العيوب، فهو أكثر كثافة من كريم الأساس، ويسمح بتغطية أكبر للمناطق التي تعاني من البثور أو المناطق الحمراء. استخدميه فوق كريم الاساس أو لوحده، وتذكري أن القليل منه يفعل الكثير وأن مفعوله يدوم أكثر من مفعول كريم الأساس.

- تتميز بشرة أسفل العينين برقّتها، ولذلك قد تبدو داكنة، خاصة عند الزاوية الداخلية بالقرب من جسر الأنف. ولتوحيد لونها، لا بد من استخدام الكونسيلر السائل. ربّتيه برفق على الدوائر السوداء تحت العينين ثم موّهيه باستخدام البنصر.

- لتغطية البثور والعيوب، ضعي كونسيلر كريمي كثيف على البثرة ثم اضغطي برفق باستخدام اسفنجة ماكياج.

- اختاري لون الكونسيلر الذي يطابق لون بشرتك أو يكون أفتح بدرجة واحدة منها فقط. ومن المفيد استخدام مرآة في الخارج لرؤية كيف يبدو اللون على بشرتك في الضوء الطبيعي.

- حضري بشرتك باستخدام كريم ترطيب خفيف يحتوي على عامل وقاية من الشمس قبل وضع الكونسيلر.

- لمسة نهائية لطلة مشرقة:

القليل من البودرة السائبة يساعد على تثبيت كريم الأساس والكونسيلر، مما يمنح الوجه لمسة نهائية مخملية وطبيعية. ويساعد أيضا على تمويه ماكياج العينين أو البلاشر.

- اغمسي فرشاة البودرة في البودرة السائبة. انفضي الزوائد لتجنب التوزيع غير المتساوي، ثم ضعي البودرة على كامل الوجه والرقبة.

- للحفاظ على هذه اللمسة الخالية من العيوب طوال النهار، ضعي البودرة المضغوطة باستخدام الاسفنجة أو فرشاة بودرة نظيفة.

- يمكن استخدام بودرة الوجه لوحدها، أو فوق كريم الأساس، أو فوق كريم الترطيب للحصول على طلة طبيعية دون لمعان.

- للحصول على أقرب لون ممكن للون بشرتك، اختاري لون البودرة بحيث يكون أفتح بثلاث درجات من لون كريم الأساس.

- إذا كنت فوق الثلاثين من العمر، تجنبي وضع البودرة تحت العينين لأنها ستجعل الخطوط الرقيقة والتجاعيد تبدو أكثر وضوحا.

- تساعد المناديل الورقية التي تمتص الزيت عن الوجه على إزالة لمعان الوجه دون إفساد الماكياج. خذيها معك أينما ذهبت.

- الحصول على توهج وردي طبيعي:

عند تطبيق ظلال الخدين، احرصي على أن يبدو اللون ناعماً وطبيعياً، كما لو أنه توهج من الداخل.

- هزي برفق فرشاة الماكياج لإزالة زوائد البلاشر قبل وضعه على البشرة. ثم قومي بتطبيق المستحضر على تفاحتي الخدين ومديه جيدا نحو خط الشعر الطبيعي.

- إذا كان لديك درجتان من اللون، ضعي الدرجة الأغمق على تفاحة الخد أولا، ثم استخدمي الدرجة الفاتحة لإبرازه. امزجي جيدا لكي لا يكون هناك خط واضح بين اللونين.

- ضعي القليل من البلاشر على الصدغين والجبين والذقن.

- لمعرفة أين يجب وضع اللون انحني للأمام لمدة 30 ثانية، ثم قفي ببطء. ضعي البلاشر في المكان الذي يتورد فيه الخدان لكي يبدو اللون طبيعيا.

- استخدمي ظلال الخدين لإبراز لون البشرة، وليس لتغيير لون البشرة الطبيعي. طبّقي القليل منه في النهار، ثم أضيفي المزيد أو استخدمي درجة أغمق في الليل. للمناسبات الخاصة، ضعي بودرة بلورية خفيفة على عظمتي الخدين.

- احرصي على تمويه ظلال الخدين جيدا في كريم الأساس وإلا سيبدو غير طبيعي ويضيف 5 سنوات إلى طلتك.