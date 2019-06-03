اجعلي الإشراق عنواناً لأناقتك في العيد

مع حلول عيد الفطر السعيد، ابحثي عن إطلالات مشرقة تناسب أجواء هذا الفصل وتعتمد على لمسات مزخرفة، خلطات لونية مبتكرة، وخامات أنثوية مثل الدانتيل والحرير والأقمشة القطنية المطبعة.

تعرفي على أفكار جديدة لأناقتك من وحي مجموعات رحلات 2020 التي تنشط دور الأزياء العالمية على تقديمها حالياً.

قدمت دار Lela Rose الأميركية مجموعة من الإطلالات الصيفية المشرقة التي تميزت باستعمال خامات راقية وقصات مبتكرة. فلا تترددي في أن تستوحي منها لاختيار ثوب من الدانتيل تعتمدينه لإطلالتك في العيد. يمكنك أيضاً أن تجربي قصة "الكاب" لإضفاء لمسات عصرية على زيك.

جمعت دار Emilio Pucci الإيطالية بين الألوان المتناقضة، وأبرزها البرتقالي القوي والزهري الفاتح. وهي اعتمدت أيضاً على الطبعات الأيقونية للدار وعلى تنفيذ أزيائها بخامة الحرير التي تضيف مزيداً من القي على الإطلالات.

استوحت علامة Just Cavalli الإيطالية بعض أزيائها من طراز العباية الشرقية. وقد استعانت بانسيابية الحرير، الذي تزين بالألوان الصيفية والطبعات المزركشة، لإضفاء لمسات مترفة على أزيائها.

تميزت مجموعة دار Oscar de la Renta بغناها بالأفكار العصرية والمتنوعة على السواء. وهي نسقت الأثواب الصيفية المطبعة مع سترة "البلايزر"، كما قدمت الأثواب الطويلة المكسرة، والأزياء التي جمعت في الطلة الواحدة بين التصميم "الكاجوال" واللمسات الكلاسيكية التي أغناها التطريز.

تجلت الأناقة العصرية في أزياء Tanya Talor من خلال الطبعات الأنثوية العصرية. فقد رأينا طبعة الأزهار الناعمة والملونة تزين "جامبسوت" ذات تصميم مريح وأنيق. وقد لفتنا استعمال التناقض اللوني بين الوردي والأحمر في عدة أزياء صيفية مشرقة.

جمعت دار Valentino الإيطالية بين الخطوط والطبعات بأسلوب متجدد وأنيق. وقد استعانت بخامة الحرير لتنفيذ أزياء فاخرة تميزت بخلطاتها اللونية الجريئة والمبتكرة.