بيونسيه في "رحلة إلى أرض الكرامة" تحمل توقيعاً عربياً!

تألّقت النجمة الأميركية، بيونسيه، في الحفل الذي نظّمته والدتها تينا نولز، في سانتا مونيكا كاليفورنيا مؤخراً، وظهرت بزي سهرة ذهبي بتوقيع أنامل مصمم عربي، ومزين بوجه أسد يحيط به الريش.

حمل الحفل عنوان "رحلة إلى أرض الكرامة"، وجاء مستوحى من فيلم ديزني الشهير The Lion King، الذي سوف يُقدّم بنسخة جديدة قريباً وتؤدي فيه بيونسيه صوت شخصيّة "تالا".

حرصت بيونسيه على أن تظهر بإطلالة مبتكرة في هذا الحفل، وبإطلالة منسجمة مع موضوعه العام، وقد ارتدت "جامبسوت" صُمّم خصيصاً لها في غضون أسبوع واحد فقط، وحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

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تميّز زيّها بلونه الذهبي، وتغطّى "الجامبسوت" بالتطريز بالكامل، فيما تزيّن عند منطقة الصدر برسمة وجه أسد أحاط به ريش غطّى منطقة الصدر والكتفين.

بينما توّجت رأسها بـ "كاب" ذهبي طويل.

رافقت بيونسيه إلى هذا الحفل ابنتها بلو آيفي البالغة 7 سنوات، وقد بدت إطلالة الصغيرة مستوحاة من أجواء فيلم ديزني أيضاً، فقد ارتدت الفتاة ثوباً أصفر متعدد الأطوال، وإكسسوارا للرأس ينسجم معه.