الأبيض كان سيّد الألوان خلال زيارة ترمب للملكة

يبدو أن الأبيض كان اللون المعتمد رسمياً من قبل السيدات، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعائلته إلى المملكة المتحدة للقاء الملكة إليزابيث.

وصلت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترمب، إلى بريطانيا بثوب أبيض من Gucci، تزيّن برسومات لأبرز المعالم السياحية اللندنيّة، واعتمدت خلال زيارتها لقصر بكنغهام ثوباً أبيض حمل توقيع دار Dolce & Gabbana، تزيّن بحزام كحلي عند الخصر وترافق مع قبعة تناسقت معه.

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وقد استقبلتها زوجة ولي العهد البريطاني، كاميلا، التي ارتدت للمناسبة أيضا ثوباً أبيض كلاسيكياً، نسّقته مع قبعة وقفازات باللون نفسه.

وفي المناسبة نفسها اعتمدت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا، إطلالة بيضاء، تألّفت من تنورة مكسّرة، وسترة تزيّنت بحزام عند الخصر، من مجموعة Alessndra Rich لربيع وصيف 2019، وقد نسّقت إطلالتها مع قبعة مبتكرة.

وخلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر بكنغهام على شرف الضيوف الأميركيين، خيّم اللون الأبيض على إطلالات: الملكة إليزابيث وابنتها آن، وكنّتها كاميلا، وقد لفتت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب الأنظار بثوب أبيض صُمم خصيصاً لها وحمل توقيع دار Dior الفرنسيّة، نسّقته مع قفازات طويلة باللون نفسه، كما بدت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون متألّقة بثوب طويل من الدانتيل الأبيض، تزيّن بالكشاكش الصغيرة، وحمل توقيع مصممتها المفضلة سارة بورتن من دار Alexander McQueen.