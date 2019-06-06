دروس في الطلة من نجمات ورثن الأناقة عن أمهاتهنّ

تندرج متابعة الموضة ضمن الاهتمامات النسائية، ويبدو أنه يتمّ توارثها من جيل إلى جيل في العائلة الواحدة، أما أبرز دليل على ذلك فنجمات يظهرن برفقة أمهاتهنّ اللواتي ورثن عنهنّ الذوق الرفيع وأناقة الطلّة.



كايا وسيندي

بدأت كايا جربر مسيرتها بمجال عرض الأزياء في عمر الـ14عاماً، وقد تمكّنت في غضون 3سنوات فقط أن تحقّق شهرة عالمية وتُصبح إحدى أهم عارضات الأزياء العالميّات، وقد ورثت كايا عن والدتها "السوبرموديل" السابقة سيندي كروفورد، الحضور اللافت، والاهتمام بالأناقة.

جيجي ويولاندا

ورثت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد لون السحنة، والعينين، والشعر عن والدتها العارضة السابقة يولاندا فوستر، وورثت عنها أيضاً رشاقة القوام وذوقها البسيط والعصري في مجال اختيار الأزياء.

موضوع يهمك أطلت الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم بعد انتهاء عرض مسلسلها الرمضاني "خمسة ونص" في مقابلة تلفزيونية.وأعلنت نجيم في معرض... هل تعود ندين نسيب نجيم إلى "الهيبة"؟.. الفنانة تجيب ثقافة وفن

مامي وميريل

اختارت مامي غامر العمل في مجال التمثيل تماماً كما والدتها الممثلة الأميركية الشهيرة ميريل ستريب، وورثت عنها كذلك بشرتها البيضاء الصافية، وعينيها الزرقاوين، وميلاً إلى الإطلالات ذات الطابع الكلاسيكي التي لا تخلو من لمسات عصريّة.

ليلي روز وفانيسا

بقيت الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي لفترة طويلة سفيرةً لدار Chanel وملهمةً لمديرها الإبداعي الراحل كارل لاغرفيلد، ولذلك لم يكن من المستغرب أن تسلك ابنتها ليلي روز ديب الدرب نفسه، وتشارك منذ العام 2015 في عروض Chanel، حتى إنها أصبحت إحدى سفيرات هذه الدار الفرنسيّة العريقة.

داكوتا وميلاني

تتحدر النجمة داكوتا جونسون من عائلة هوليوودية، فوالدتها الممثلة، ميلاني غريفيث، ووالدها الممثل دون جونسون، ولذلك كان من الطبيعي أن تسلك درب التمثيل ونراها تظهر على البساط الأحمر للمهرجانات السينمائية العالمية إلى جانب والدتها التي ورثت عنها الجمال والأناقة.

غوينيث وبليث

استطاعت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو أنْ تحقق العديد من النجاحات وتحصل على عدة جوائز، وقد عُرفت باهتمامها باعتماد نظام حياة صحي بالإضافة إلى الأناقة، وقد ورثت ذلك عن والدتها الممثلة بليث دانر.

جورجيا وجيري

سارت العارضة جورجيا ماي جاجير على خطى والدتها جيري هال في مجال عرض الأزياء، ويُعرف الثنائي بحبّهما للموضة والترف، وتمتعهما بذوق رفيع جداً.

كايت وغولدي

تحظى إطلالة النجمة كايت هادسون ووالدتها الممثلة المخضرمة غولدي هاون باهتمام كبير لدى ظهورهما على البساط الأحمر للمهرجانات العالمية، فهذا الثنائي الأنيق يعرف جيداً اختيار إطلالات عصريّة مميزة ينسّقنها مع بعضها البعض بشكل لافت.