دليلك لاختيار أكثر مستحضرات العناية بالبشرة استعمالاً

تشير الإحصاءات إلى كونه مستحضر العناية الأكثر استعمالاً. إنه كريم الترطيب الذي تحتاج إليه بشرتكِ بشكل يومي أياً كان نوعها. يقوم دوره الأساسي على حفظ الرطوبة في الوجه، ويساعد استخدامه المنتظم على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة والحفاظ على نعومتها. كل ذلك يجعل منه محطة أساسية في روتين العناية اليومية بالبشرة.

- مكونات مختلفة:

إذا كانت بشرتك جافة، ننصحك بأن تولي اهتماماً خاصاً بنوع كريمات الترطيب التي تستخدمينها. أما إذا كانت دهنية فهي تحتاج أيضاً إلى هذا المستحضر الأساسي في روتينكِ التجميلي اليومي. إذ تعمل كريمات الترطيب عن طريق حبس الرطوبة الموجودة أصلا في الوجه. مما يزيد من تغلغل المياه في البشرة ويقلل معدل تبخر المياه من سطحها. وتساعد كريمات الترطيب في الحفاظ على شباب البشرة مما يجعلها تبدو أكثر نعومة ومرونة.

يُميّز الخبراء بين نوعين رئيسيين من كريمات الترطيب:

• كريمات الترطيب التي أساسها الماء:

عنصر الماء هو الغالب على مكوّناتها بالإضافة إلى بعض الزيت. وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في السوق اليوم. تتميّز بمفعولها الفائق الترطيب وهي تناسب البشرات العادية، المختلطة، والدهنيّة.

• كريمات الترطيب التي أساسها الزيت:

تحتوي كريمات الترطيب التي أساسها الزيت على كمية أكبر من الزيت مما تحتوي عليه من الماء. وتترك عادة طبقة دهنية على البشرة. فإذا كانت بشرتك دهنية تجنبي استعمالها. تناسب هذه الكريمات البشرات العادية، الفاقدة للحيوية، والجافة.

- كيف تختارين المرطب المناسب ؟

إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة للإصابة بحب الشباب، كوني حذرة جدا بشأن نوع كريم الترطيب الذي تستخدمينه. فبعض أنواع هذه المستحضرات تكون غنيّة جداً، مما يجعلها تسد المسام وتتسبب بظهور حب الشباب.

وإذا كنت تستخدمين أدوية لعلاج حب الشباب تحتوي على مواد مثل بنزويل بيروكسيد، اعلمي أن مثل هذه الأدوية قد تسبب جفاف البشرة، مما يجعلكِ بحاجة إلى استعمال مرطّب قويّ لمنع تقشر البشرة.

أما إذا كانت بشرتك جافة، فاختاري كريما شديد الترطيب للتعويض عن الجفاف الكبير الذي تعاني منه بشرتكِ.

- عناصر ضرورية:

تعتمد كثافة كريمات الترطيب غالبا على محتواها من الزيت والجليسرين.

ويحتوي الجيل الجديد من كريمات الترطيب على الكثير من العناصر المرطّبة، والمغذية، والحامية. أما أهم المكونات التي يجب أن تبحثي عنها في كريمكِ المرطّب، فهي الفيلترات الواقية من الأشعة ما فوق البنفسجية، التي تتوفر عادة في مستحضرات الوقاية من الشمس.

إن احتواء كريمات ترطيب الوجه على عامل وقاية من الشمس يجعلها تعمل على ترطيب البشرة وتوفير الحماية لها من الشمس في الوقت نفسه. ولا شك أنها خيار أفضل من مستحضرات الوقاية من الشمس التقليدية.

- ما هي أفضل طريقة لاستخدام كريم الترطيب؟

اتبعي الخطوات البسيطة التالية لتطبيق الكريم المرطب:

• بعد غسل الوجه، جففيه عن طريق الربت.

• طبّقي المرطب عندما تكون البشرة رطبة بعض الشيء لتسهيل نفاذ مكوناته إلى عمقها.

• وزعي الكريم على كامل الوجه بحركات دائرية تصاعدية.

• لا تهملي منطقة الرقبة. استخدمي كريم ترطيب الوجه لترطيب منطقة العنق أيضاً.