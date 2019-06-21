اختاري "التوربان" لتزيين إطلالتكِ في استقبال الصيف

المعروف عن المصمم اللبناني العالمي، إيلي صعب، اهتمامه بتنسيق أزيائه مع إكسسوارات تحمل توقيعه أيضاً. وقد لفتنا في مجموعته الخاصة برحلات 2020 التي قدّمها مؤخراً اهتمامه بإكسسوار مميّز هو "التوربان". اكتشفوا فيما يلي كيف عمل على تنسيقه مع إطلالاته الأنيقة والعصريّة.

66 إطلالة قدّمها صعب في هذه المجموعة التي حملت عنوان "لقاء الشطآن" مستلهماً أفكارها من الشواطئ الفينيقيّة من بترون إلى قرطاج مروراً بالممالك التي استوطنت ضفاف المتوسط تاركةً إرثاً ثقافياً غنياً توارثته من بعدها الأجيال.

تصاميمه الأنيقة اختلطت فيها خامات الدانتيل، والغيبور مع التفتا في إطلالات تزيّنت بالأبيض النقيّ والألوان المشرقة كالأحمر الياقوتي، والأخضر الزمردي، والأزرق الملكي، والأصفر الذهبي أما الأسود فدخلت عليه الطبعات الملونة لتبعد عنه طابعه الصارم.

من أبرز تصاميم هذه المجموعة قفاطين عصريّة، تنانير ضخمة، أثواب صيفيّة منعشة، وحتى سترات "بلايزر" ذات قصّات إنسيابية. وقد تحوّلت رسمات الأزهار المستوحاة من معالم مدينة قرطاجة الهندسية إلى طبعات زيّنت الأزياء، فيما استعان المصمم بالتطريز كعنصر أساسي تجلّت من خلاله كل حرفيّة دار أزياء Elie Saab.

أما بالنسبة للإكسسوارات، فكان "التوربان" العنصر الأبرز فيها وقد تناسق بامتياز مع النظارات الشمسيّة الكبيرة. وحملت العارضات حقائب اختلط فيها القصب مع الجلد نسّقتها مع صنادل تزيّنت بسلاسل ذهبيّة.

وشكّلت مجموعة Elie Saab لرحلات 2020 تحيّةً إلى النساء اللواتي يسافرن بأفكارهن وأحلامهن من مرفأ إلى آخر بحثاً عن ثقافات جديدة حطّت رحالها على شواطئ بحار لا تعرف نهاية.