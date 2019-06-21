3 أقنعة يحتاجها شعركِ بعد التعرّض للشمس

إن التعرّض المباشر للشمس يلحق الأذى بالشعر تماماً كما يؤذي البشرة، ولكن الحماية التي تلقاها بشرتنا من الأشعة الذهبيّة لايلقاها شعرنا عادةً في هذا المجال. من هنا أهميّة إستعمال الأقنعة الطبيعيّة لإعادة الحيوية للشعر الذي يزداد جفافاً جراء التعرّض للشمس. تعرّفوا فيما يلي على 3أقنعة أثبتت فعاليتها في هذا المجال.



1- قناع الزبادي والزيوت الثلاثة:

ضمن مكوّنات هذا القناع تجدون الحليف المثالي للشعر خلال فصل الصيف، إنه زيت جوز الهند الذي يتمتع بخصائص مرطّبة ومغذّية. ويحتوي هذا القناع أيضاً على زيت الزيتون الذي يؤمّن الحماية واللمعان للشعر، فيما يعمل زيت الأفوكادو على تأمين فيتامينيّ AوC الذين يقويان الشعر ويجعلانه أكثر نعومة. أما الزبادي فهو مكوّن سحريّ يُغلّف ألياف الشعر نظراً لغناه بالبروتينات.

لتحضير هذا القناع، اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف حبة مهروسة من الأفوكادو. طبّقوا هذه الخلطة على شعر جاف مرة أسبوعياً لمدة ساعة على الأقل. على أن يتم تغليف الشعر بعد تطبيق هذا القناع بقبعة حمام بلاستيكية لتفعيله في مجال الترطيب والتغذية بالعمق.

2- قناع الموز والأفوكادو:

يُشكّل جفاف الشعر أحد النتائج الأساسية للتعرّض للشمس مما يجعله فاقداً للحيوية. ولتأمين حاجته من الترطيب، جرّبوا قناع الموز، والأفوكادو، وزيت جوز الهند، والعسل فهو يجمع بين الخصائص المنشّطة للأفوكادو والفوائد المغذية للموز التي تعتني بالشعر الجاف والمقصّف.

لتحضير هذا القناع، يكفي تذويب ملعقة من العسل وملعقة من زيت جوز الهند في المايكروويف لمدة 30 ثانية ثمّ هرس حبة من الموز وحبة من الأفوكادو في الخلاط الكهربائي قبل إضافتها إلى خليط العسل وزيت جوز الهند. دلّكوا هذه الخلطة على طول الشعر وأطرافه ثمّ لفوا الشعر وانتظروا لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.

3- قناع الخطمي وحليب جوز الهند:

تتميّز حلوى الخطمي المعروفة أيضاً تحت اسم "مارشميلو" بطعمها اللذيذ، ولكن هل تعلمون أن استعمال بودرة هذا المكوّن مفيدة للعناية بتغذية وترطيب الشعر.

لتحضير هذا القناع، يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من بودرة الخطمي مع 10 ملاعق من حليب جوز الهند، و3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند (ويمكن استبداله بزيت الخروع، أو زيت الأرغان، أو زيت حبة البركة، أو زيت الجوجوبا، أو زيت الأفوكادو)، وذلك للحصول على عجينة رخوة ولينة تُطبّق على الشعر مرة أسبوعياً من الجذور إلى الأطراف وتترك لمدة ساعتين على الأقل.