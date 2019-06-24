تعرّفي على أصول العناية بالشفاه وأسرارها

لا تهملي منطقة الشفتين، فهي تحتاج إلى الترطيب المستمرّ للمحافظة على شبابها وتأخير ظهور الخطوط الصغيرة المزعجة حولها. تابعي نصائح الخبراء كي تؤمّني لها أفضل أساليب العناية المنزليّة.

- ما هو نوع العناية اليوميّة التي تحتاج إليه الشفاه؟

تبدأ العناية بالشفاه من استخدام مرطب يومي غني بالمعادن والفيتامينات. من الضروري أيضاً تأمين حاجة الجسم من الماء، وتفادي وصول معجون الأسنان إلى شفتيك قدر الإمكان ثم غسلهما جيداً لإزالة أي أثر للمعجون عنهما كونه يزيد من جفافهما. ولا ترمي فرشاة أسنانك القديمة بل استعمليها كأداة لتقشير شفتيك وإزالة الخلايا الميتة المتراكمة عليها قبل ترطيبها ببلسم خاص بهذا الغرض.

- هل من أساليب للوقاية من جفاف الشفاه وتشققها؟

من الضروري تجنب ترطيب الشفتين باللسان، فهذه العادة تزيد من تشققها وجفافها. اهتمّي أيضاً بترطيب الجسم من الداخل بتناول ما لايقل عن 8أكواب من الماء يومياً بالإضافة إلى استخدام مرطب خاص للشفاه ضمن نظام العناية اليومي الذي تتبعينه لبشرتك. احرصي على الاحتفاظ ببلسم ترطيب الشفاه في حقيبة يدك حتى تتمكني من الاستعانة به عندما تدعو الحاجة.

- كيف يمكن معالجة مشكلة جفاف وتشقق الشفتين؟

يشكل استخدام زيت الزيتون الطبيعي علاج سريع لتشقق الشفتين، كما أن الاستعمال المنتظم للعسل كقناع على الشفاه يساهم في ترطيبها، وتغذيتها، وحمايتها من التشقق. ومن العلاجات التجميلية التي ينصح بها الخبراء أيضا، تغليف الشفاه بمرطب غني وكثيف قبل النوم لتصبحي بها ناعمة و حريرية في اليوم التالي.

- ما هو تأثير أشعة الشمس على الشفتين؟

تتسبب أشعة الشمس بتشقق الشفاه وجفافها، خاصة فيما يتعلق بالشفة السفلية التي تتأثر سريعاً بأشعة الشمس الضارة نظراً لرقتها وحساسيتها، لذا من المهم المواظبة على استعمال مستحضرات مرطّبة تكون مزوّدة بعامل وقاية من الشمس وغنية بالفيتامين A.

- هل يؤثر النظام الغذائي في حماية الشفتين من الجفاف؟

ينصح الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين B2 مثل الفاكهة والخضروات الورقية، بالإضافة إلى منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، واللحوم. فهي توفر الفيتامينات التي نحتاجها للعناية ببشرة الجسم بشكل عام والشفاه بشكل خاص.

- هل يؤدي ترطيب الشفتين إلى عدم ثبات أحمر الشفاه؟

على العكس فالترطيب في هذا المجال يحضّر الشفتين لاستقبال أحمر الشفاه. ينصح الخبراء بوضع القليل من المرطب على الشفاه ثم إزالة الفائض منه. اغسلي بعدها الكريم للتخلص من أي أثر للدهون قبل استعمال أحمر الشفاه، ثم استخدمي المحدد باللون الطبيعي لبشرتك على أن تتجنبي استخدام محدد بلون أغمق من لون شفاهك. ضعي طبقة من أحمر الشفاه واضغطي عليها برفق باستخدام منديل ورقي لإزالة الفائض ثم ضعي طبقة أخرى و انهي باستخدام ملمع شفاه رقيق يبرز لون ونضارة شفتيك.

- كيف أختار لون أحمر الشفاه المناسب للماكياج؟

البشرة البيضاء تناسبها الألوان الوردية ودرجات الأحمر، وعلى ذوات البشرة السمراء الاستمتاع بلون بشرتهن وتزينها بالألوان الخوخية والبرتقالية والبرونزية، اتبعي ما يناسب بشرتك لإطلاله مميزة و لا تختاري الألوان الصارخة لأنها لا تناسب الاستخدام اليومي.

لاختيار اللون الأنسب من أحمر الشفاه، ننصحك بتجربته على طرف الإصبع، أو راحة اليد، فهاتان المنطقتان هما الأقرب للون وتكوين منطقة الشفاه.

- هل يمكن جعل الشفاه تبدو أكثر اكتنازاً باستعمال مستحضرات التجميل؟

ارسمي خط الشفاه بقلم التحديد من خارج زاوية الشفة للداخل باستخدام الألوان الفاتحة حيث أنها تعطي انطباع بشفاه ممتلئة، ثم ضعي الملمع في وسط الشفاه، وبذلك ستبدو شفاهكِ بحجم أكثر امتلاءً مما هي عليه في الحقيقة.

- وهل يمكن جعلها أكثر رقّة؟

لإضفاء حجم أقل على الشفتين: حدديهما من الداخل واعتمدي لتلوينهما على التدرجات البنية واللحمية الداكنة. لا تستخدمي ملمع الشفاه في هذه الحالة على أن تستبدليه بأحمر شفاه مطفي بدون لمعان حتى لا يجذب الأنظار لحجمها.