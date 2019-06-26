بالصور..مجموعة دار AMI لربيع وصيف 2020

في القصر الباريسي الكبير أو لاغراند باليه قدم Alexandre Mattiussi مجموعته الرجالية الجديدة للربيع والصيف القادمين لدار AMI، مجموعة أطلق عليها اسم العودة إلى الأساس أي أزياء قليلة الحياكة والتطريزات.

وشوهدت السترات بدون أزرار وطيات بسيطة في السراويل، لكن اختيار الأقمشة المحاكة كان راقيا إذ استخدم الحرير والستان والصوف الخفيف في القطع الرجالية.

وقدم العارضون الكثير من المعاطف الربيعية الخفيفة الملمس والسترات القصيرة وكذلك القمصان الراقية بألوان داكنة إلى حد ما. وطغى اللون الأسود هذه المرة على المجموعة ،كما شاركت عارضات في تقديم المجموعة الشبابية، وارتدين فساتين ناعمة صيفية بامتياز.

وأخيرا عرضت أكسسوارات يمكن ارتداؤها من قبل الجنسين، إلى جانب الحقائب الجانبية الصغيرة والأحذية العالية.



