"سيلين" تختتم أسبوع الموضة بباريس.. "روك" ومدرسة عسكرية

اختتمت دار Celine للأزياء أسبوع الموضه الباريسي بعرض أقيم في المدرسة العسكرية الفرنسية، عرض استوحى مصممه ايدي سليمان فكرته من ملابس رجال الروك في سبعينيات القرن الماضي فجسد ذلك في قطع جلدية لامعة تارة وأخرى محاكة من قماش الجينز وظهر العارضون نحيلي القامة تماما، مثل مغني روك السبعينيات ببزاتهم المرقطة وقصات شعرهم الطويلة ونظاراتهم العريضة.

وتميز عرض Celine هذه المرة بكثرة ألوان القطع التي عرضت وعدم التنسيق فيما بينها أحيانا، إذ يرى المصمم أن شباب اليوم يبحث عن الحرية في اختيار القطع التي يرتدي بغض النظر عن التنسيق بين ألوانها وأقمشتها.