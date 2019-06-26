4 أساليب لتمليس الشعر بدون حرارة الأدوات الكهربائيّة

يؤدّي الاستعمال المكثّف لحرارة المجفف والمكواة الكهربائيين إلى جعل ألياف الشعر جافة ومتعبة، مما يتسبب بفقدانها للحيوية وتساقطها. ولكن هل تعلمون أنه يمكن تمليس الشعر دون الاستعانة بالحرارة؟ تعرّفوا فيما يلي على 4 وسائل مفيدة في هذا المجال.

لفّ الشعر على شكل دّوامة

تُعرف هذه الطريقة أيضاً تحت اسم "التغليف الرطب" أو wet wrapping. وهي تقوم على لفّ الشعر حول الرأس وتثبيته بواسطة الدبابيس. سوف تحتاجين أيضاً إلى ربطة مطّاطيّة، قارورة ماء بخّاخة، فرشاة، وغطاء شبكيّ للشعر.

سرّحي شعركِ الرطب بعد الحمّام جيداً واقسميه إلى قسمين. اربطي أحد القسمين على شكل ذيل حصان جانبيّ منخفض، وابدائي بتثبيت الدبابيس على جانب الوجه من أعلى الرأس حتى ربطة ذيل الحصان.

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سرّحي ربطة ذيل الحصان جيداً وثبّتيها بواسطة الدبابيس من العنق وحتى الجانب الآخر من الرأس لتتخذ شكل توربان يلتفّ حوله. نفّذي العمليّة نفسها على القسم الآخر من الشعر ولكن بالاتجاه المعاكس واستعيني برذّاذ الماء لتسهيل تسريح الشعر ثمّ تثبيته بالدبابيس.

غلّفي الشعر الملفوف بعد ذلك بوشاح شبكيّ واتركيه كذلك لعدة ساعات أو طوال الليل. أما أثناء فكّ الشعر، فاحرصي على تسريح خصلاته وسوف تكتشفين بأنها أصبحت ملساء دون الاستعانة بأي أداة تمليس كهربائيّة.

وكلمسة نهائيّة على تسريحتكِ، يمكنكِ تطبيق القليل من مصل مضاد للتجعيد يؤمّن اللمعان والترطيب لشعركِ.

"الكردون" أو الربطة السحريّة

الكردون هو ربطة تقليديّة من القماش تُستعمل في الجزائر لتمليس الشعر، ويمكن استبدالها في حال عدم توفرها بحزام "الروب" الذي نرتديه عادةً فوق ملابس النوم أو بجوارب النايلون.

يُستعمل الكردون بعد الحمام على شعر رطب تمّ تجفيفه جزئياً وتسريحه جيداً ثمّ ربطه على شكل ذيل حصان منخفض. يُربط الكردون فوق ربطة ذيل الحصان ثمّ يُلفّ على طولها وصولاً إلى أسفلها. يُتركك على الشعر طوال الليل، ليتمّ فكّه في اليوم التالي والحصول على شعر مالس دون أي عناء.

استعمال مصل مضاد للتجعيد وهواء بارد

تتطلّب هذه الطريقة استعمال مجفّف الشعر ولكن على وضعيّة الهواء البارد فقط. ابدائي بغسل شعركِ بشامبو يتمتع بتأثير مملّس ثمّ جففيه جيداً بواسطة منشفة. طبّقي عليه بعد ذلك مصلاً مضاداً للتجعيد أو حتى بلسم منعّم لا يحتاج إلى شطف. ثمّ ابدائي باستعمال المجفف لتجفيف كل خصلة شعر على حدى، على أن يتم تسريحها بالفرشاة طوال عملية التجفيف.

يمكنكِ تحضير مصل مضاد للتجعيد بنفسكِ من خلال خلط 120 ملليلتراً من زيت الكاميليا و30 ملليلتر من زيت الأفوكادو. استعملي القليل من هذه الخلطة على كامل الشعر فهي تغذّي وترطّب وتنعّم أليافه.

الاستعانة بلفافات الشعر

تعود هذه الطريقة إلى ستينيّات القرن الماضي، وهي تعتمد على استعمال لفافات الشعر الكبيرة (من الأفضل أن تكون معدنيّة) ولفّ الشعر حولها بعد الحمام عندما يكون رطباً ثمّ رشّه برذاذ أو رغوة مثبّتة وتركه ليجفّ في الهواء الطلق.

تتمّ إزالة اللفافات بعد جفاف الشعر نهائياً ثم تسريحه، فيبدو أملس مع الحفاظ على حجمه المتوازن.