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شاهد.."لوي فيتون" تطرح حقائب خاصة للرجال فما رأيك فيها؟

المصدر: العربية.نت- رانيا لوقا
مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020
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قدّمت دار Louis Vuitton واحدة من أهم مجموعات الحقائب التي عرفها أسبوع الأزياء الرجالية لربيع 2020، بمحطّاته الأربعة في كلٍ من نيويورك، لندن، ميلانو، وباريس.

مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020

فقد تضمّن العرض أكثر من 40 تصميماً من الحقائب الرجاليّة الفاخرة دخلت عليها ألواناً ربيعيّة مشرقة، وتزيّنت بزخارف على أشكال أزهار بالإضافة إلى السلاسل والأحزمة التي أضافت عليها لمسات شبابيّة عصريّة.

مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020

وبذلك لم تعد الحقيبة الرجاليّة أكسسواراً بل تحوّلت إلى قطعة أساسيّة لا تكتمل الإطلالة الرجاليّة من دونها.

مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020

فبعد مرور نحو عام على تسلّمه مهام الإدارة الإبداعية لتصميم الأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton، يبدو أن المصمم فيرجيل أبلو أراد إضفاء لمسات مبتكرة على الحقائب الرجاليّة، وقد حرص على أن تشكّل احتفالاً بالنور والطبيعة الربيعيّة، فاختار لتنفيذها ألواناً مشرقة مثل الأبيض، والأزرق، والأصفر، والأخضر كما زيّنها بطبعة "المونوغرام" الأيقونيّة حيناً وبالمربعات والأزهار حيناً آخر.

مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020

تصاميم حقائب هذه المجموعة جاءت متعددة الأحجام ومتنوّعة بين الحقائب اليوميّة الصغيرة، وحقائب السفر مروراً بحقائب الظهر، وحقائب العمل، وحقائب العطلات القصيرة. وقد تزيّنت بعض التصاميم بالأزهار البريّة الطبيعيّة في دلالة على التنوّع وحريّة الاختلاف التي تعلمنا إياها الطبيعة. وقد أراد المصمم لمجموعته هذه أن تحمل الفرح، والتفاؤل، وحبّ الاستطلاع في زمن الأزمات العالميّة.

مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020
مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020
مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020
مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020 مجموعة الحقائب الرجالية التي طرحتها لوي فيتون لربيع 2020

كلمات دالّة

#أزياء رجالية, #أزياء, #موضة

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