شاهد.."لوي فيتون" تطرح حقائب خاصة للرجال فما رأيك فيها؟

قدّمت دار Louis Vuitton واحدة من أهم مجموعات الحقائب التي عرفها أسبوع الأزياء الرجالية لربيع 2020، بمحطّاته الأربعة في كلٍ من نيويورك، لندن، ميلانو، وباريس.

فقد تضمّن العرض أكثر من 40 تصميماً من الحقائب الرجاليّة الفاخرة دخلت عليها ألواناً ربيعيّة مشرقة، وتزيّنت بزخارف على أشكال أزهار بالإضافة إلى السلاسل والأحزمة التي أضافت عليها لمسات شبابيّة عصريّة.

وبذلك لم تعد الحقيبة الرجاليّة أكسسواراً بل تحوّلت إلى قطعة أساسيّة لا تكتمل الإطلالة الرجاليّة من دونها.

فبعد مرور نحو عام على تسلّمه مهام الإدارة الإبداعية لتصميم الأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton، يبدو أن المصمم فيرجيل أبلو أراد إضفاء لمسات مبتكرة على الحقائب الرجاليّة، وقد حرص على أن تشكّل احتفالاً بالنور والطبيعة الربيعيّة، فاختار لتنفيذها ألواناً مشرقة مثل الأبيض، والأزرق، والأصفر، والأخضر كما زيّنها بطبعة "المونوغرام" الأيقونيّة حيناً وبالمربعات والأزهار حيناً آخر.

تصاميم حقائب هذه المجموعة جاءت متعددة الأحجام ومتنوّعة بين الحقائب اليوميّة الصغيرة، وحقائب السفر مروراً بحقائب الظهر، وحقائب العمل، وحقائب العطلات القصيرة. وقد تزيّنت بعض التصاميم بالأزهار البريّة الطبيعيّة في دلالة على التنوّع وحريّة الاختلاف التي تعلمنا إياها الطبيعة. وقد أراد المصمم لمجموعته هذه أن تحمل الفرح، والتفاؤل، وحبّ الاستطلاع في زمن الأزمات العالميّة.