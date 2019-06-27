10 تسريحات يومية مثاليّة لأوقات الحرّ

ترك الشعر الطويل منسدلاً على العنق والكتفين يزيد من شعورنا بالحرّ خلال فصل الصيف، ويتسبب بتوترنا وإحساسنا بالانزعاج. إليك فيما يلي 10 تسريحات اخترناها من عروض ربيع وصيف 2019 تتميّز بطابعها اليومي المريح والأنيق. اعتمدي منها ما يناسبكِ لإطلالة منتعشة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس.

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تجنّبي تغطية العنق

لتجنّب الشعور بالحرّ ننصحكِ دائماً برفع شعركِ عن العنق والأذنين والجبين. اختاري تسريحات الشعر المرفوع، فهي مثالية لأوقات العمل والعطلة خاصةً أنها قادرة على حماية الشعر من العوامل الخارجيّة والتلوث.

يمكنكِ اعتماد تسريحات الضفائر، أنواع "الشينيون" المشدود أو الرخو، ومختلف أنواع ذيل الحصان. فهي تسريحات يمكنكِ تنفيذها بنفسكِ بأسلوب كلاسيكي، عصري، أو مبتكر حسب ذوقكِ والأسلوب الذي تعتمدينه في إطلالتكِ.

تسريحات صيفيّة سهلة التطبيق

التسريحات الصيفيّة السهلة التطبيق عديدة، وتنفيذ معظمها لا يتطلّب أكثر من بضع دقائق كما أنها قابلة للحفاظ على ثباتها طوال اليوم. يمكنكِ اعتماد رفعة الكعكة المنفّذة عند أعلى الرأس كما ظهرت في عرض Rabih Kayrouz. وتذكري أن ربطة ذيل الحصان من التسريحات الصيفيّة الشائعة جداً والقابلة للتنفيذ بأساليب مختلفة والتزيين بأكسسوارات متنوّعة.

يمكنكِ اعتماد ربطة ذيل الحصان بأسلوبها الكلاسيكي عند أسفل العنق أو لفّها بطريقة مبتكرة ومتفلّتة. يمكنكِ أيضاً تنفيذ ربطة ذيل الحصان المنخفض ثمّ رفعها وتثبيتها بدبابيس بارزة على طريقة عرض Custo Barcelona، أو ربطها بشكل جانبيّ وتغطية الرأس بقبعة على طريقة عرض Chanel، أو حتى اختيار ذيل الحصان المرتفع كما في عرض Nicholas K.

تبقى تسريحة الضفائر من أجمل التسريحات الصيفيّة، ويمكن اعتمادها بأساليب مختلفة لإطلالة شبابيّة وحيويّة على السواء. جرّبي تسريحة الضفائر البسيطة أو تلك التي تتحوّل إلى شينيون على طريقة عرض Valentino، فرغم أن تنفيذها يستغرق بعض الوقت إلا أنها تحافظ على ثباتها لعدّة أيام.

لا تترددي في تزيين تسريحتكِ بالأكسسوارات الصيفيّة كالأوشحة الملوّنة على طريقة عرض Dolce&Gabbana أو الشرائط الرقيقة على طريقة عرض Erdem.