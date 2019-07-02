طيف كارل لاغرفيلد يخيم على عرض "شانيل"

خيم طيف كارل لاغرفيلد على العرض الذي أقامته "شانيل"، الثلاثاء، في ديكور يحاكي مكتبته الضخمة في مجمع "غران باليه" في باريس لأول مجموعة أزياء راقية من تصميم فيرجيني فيار التي خلفته.

وبعد عرض تكريمي ضخم حمل اسم "كارل فوريفر" (كارل إلى الأبد) أقيم في حزيران/يونيو مع كوكبة من الموسيقيين والممثلين المفضلين للاغرفيلد في المجمع الذي كان عزيزاً على المصمم والذي استضاف الكثير من عروضه الساحرة، لم تطو بعد صفحة كارل لاغرفيلد لدى "شانيل".

وبعيداً عن فخفخة العروض التي كان لاغرفيلد يوقعها، فضلت فيرجيني فيار البساطة والنقاوة، أكان على صعيد الأزياء أو الديكور.

وطغت على هذه المجموعة أزياء منمقة بياقات كبيرة وأكمام بيضاء طويلة وأزرار بيضاء كبيرة، فضلاً عن بزات التويد الشهيرة للدار التي أعطاها لاغرفيلد زخماً جديداً.

وارتدت كايا غيربر، ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كرووفرد، بزة زهرية فاقعة مؤلفة من تنورة قصيرة وسترة مدبجة بورود بياقة عالية.

كما تميزت المجموعة بالألوان الفاقعة، كالبرتقالي والأحمر والتوتي، التي كانت عزيزة على قلب لاغرفيلد الذي توفي في شباط/فبراير عن 85 عاماً.

كذلك شاركت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، والأسترالية مارغو روبي، والعارضة السابقة لدار "شانيل"، إنيس دو لا فريسانج، في جلسة تصوير وسط المكتبة التي أرسيت في "غران باليه" مع كراس وطاولات منخفضة، لمحاكاة مكتبة لاغرفيلد التي كانت تضم 350 ألف مصنف.

ثم حضرت النجمات العرض في الصفوف الأولى إلى جانب آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة "فوغ" التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الموضة.