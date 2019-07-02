هذه هي رسالة "ديور" من عرض "المجموعة السوداء"

الأسود ليس لوناً هو انعدام اللون، واختيار ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية في دار Dior، للأسود كلون طاغٍ على مجموعتها من الخياطة الراقية لخريف 2019، جاء تعبيراً عن حوار أرادت إطلاقه وبدأته بسؤال حملته الإطلالة الأولى التي افتتحت هذا العرض.

بدأ عرض Dior بالإطلالة البيضاء الوحيدة التي تضمّنتها هذه المجموعة، والتي حملت سؤالاً مفاده "هل الأزياء عصرية؟" Are Clothes modern؟

هذا السؤال سبق أن طرحه الكاتب الأسترالي - الأميركي بيرنارد رودوفسكي الذي عاصر مؤسس دار كريستيان ديور. وهو أصدر في العام 1947 مقالة حملت في عنوانها السؤال نفسه وتناولت العديد من الأعراف المرافقة للأناقة والتي هي في الحقيقة تسبب الأذى وتفتقر إلى الفائدة والأناقة.

وقد أعطى مثالاً على ذلك الأحذية ذات المقدمة المروّسة التي تبدّل في شكل القدم وتُلحق الأذى بها.

أرادت كيوري من خلال مجموعتها السوداء إثبات أن الراحة لا تأتي دائماً على حساب الأناقة. وقد لجأت إلى الهندسة التي كانت من الموضوعات المفضلة لدى رودوفسكي، كأساس لتصاميمها تثبت من خلالها صوابية رأيها.

وهي تقول في هذا الإطار: أزياؤنا هي منزلنا الأول، نحن نعيش بداخلها وعليها أن تؤمّن لنا الراحة. كما أرادت أن تثبت أن مفهوم الخياطة الراقية لا يتعارض أبداً مع البحث عن الراحة في الإطلالة، وهي اختارت الأسود لمحو عنصر اللون والتركيز على بناء الإطلالة عبر القصة والخامة والتفصيل.

عرض Dior الذي تم تقديمه في اليوم الثاني من فعاليات أسبوع باريس للكوتور، أقيم في المشغل التاريخي للدار الواقع في Avenue Montaigne30. وقد توسّطت الديكور شجرة ضخمة فيما تفتّحت الزهور في المكان للتخفيف من حدة الطابع الدرامي الذي رافق جميع هذه الإطلالات السوداء.

تايورات Dior الأيقونية تزينت بأكمام واسعة فيما تحول الدانتيل إلى أثواب كوكتيل قصيرة أو أزياء سهرة طويلة.

واستُعمل القماش الشبكي كإكسسوار للرأس حيناً وجوارب تزيّنت بالريش حيناً آخر، فيما حلت أحذية "الغلاديايتورز" المريحة مكان التصاميم ذات الكعب المرتفع.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dior من أزياء الكوتور للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: