طفلة ظهرت في عرض جورج شقرا الباريسي.. من هي؟

حملنا المصمم جورج شقرا في عرضه للأزياء الراقية، الذي قدّمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، إلى العصر الذهبي لهوليوود. ولذلك أطلق على مجموعته التي تضمّنت حوالي 50 إطلالة اسم Golden Age.

جاءت هذه المجموعة أشبه بتحيّة إلى عصر تألّقت فيه نجمات خالدات أصبحن من أساطير السينما العالميّة أمثال: ريتا هايورث، لورين باكال، أوليفيا دي هافيلاند، وأودري هيبورن. حيث ألهمت هذه النجمات بسحرهنّ وبريقهنّ مخيلة المصمم لينقلنا بعرضه، الذي أقيم في "بالي دو طوكيو" الباريسي، إلى إحدى حفلات توزيع الجوائز في لوس أنجلوس أو إلى صالة في فندق أسطوري فخم.

شكّل "الكاب" قطعة تكرر ظهورها في العديد من إطلالات هذه المجموعة. وقد رافق الأثواب الضيّقة حيناً و"الجامبسوت" ذات القصات الهندسيّة حيناً آخر ليزيد عليها فخامةً. وقد تضمّن العرض أيضاً أثواب كوكتيل قصيرة، وسترات ذات أكتاف عريضة تزيّنت بالريش.

حرفيّة المصمم وإبداعه تجلّيان في الأزياء التي تميّزت بقصّات مشغولة بعناية. وقد أضفى عليها البريق وأكسسوارات الشعر من الشبك المطرّز مزيداً من الفخامة.

تداخلت في التصاميم خامات دانتيل شانتيللي، والغيبور، والأورغنزا، والغازار، والتول بطبقات متعددة. كما برزت القصّات الهندسيّة على الصدر والكتفين والتنورة. وقد تزيّن المخمل والتطريز ببريق لافت بعد أن دخلت عليهما أحجار الستراس، والكريستال، والباييت.

طغت ألوان الأسود، والأبيض، والذهبي على التصاميم إلى جانب الأزرق الملكي، والأحمر، والوردي، والفضي الناعم. أما ثوب العروس فتميّز بابتكار لافت، إذ تمّ تطريز وتلوين أرضيّته البيضاء بالذهبي، والفضي، والليلكي. وقد ارتدته على ممشى العرض ملكة جمال فرنسا للعام 2018 ماييفا كوك.

في ختام العرض ظهر المصمم جورج شقرا لتحيّة الجمهور فخوراً، يحمل بين يديه طفلةً لا يتعدّى عمرها الأشهر هي حفيدته الأولى "ليلي" التي ارتدت طبعاً ثوباً أبيض من تصميمه. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة جورج شقرا من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2019-2020 فيما يلي: