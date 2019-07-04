فالنتينو يوقع أقوى عروض باريس للموضة

بحضور 3 نجمات عالميات هن سيلين ديون وغوينيث بالترو ونعومي كامبل، قدم بيير باولو بيكيولي المدير الإبداعي في دار "فالنتينو" Valentino مجموعة من الأزياء الراقية في اليوم الأخير من فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد صُنف عرضه من قبل نقّاد الموضة على أنه الأقوى بين عروض "الكوتور" لخريف وشتاء 2019-2020، إذ استطاع أن يجمع بين الأناقة والخيال والحرفيّة العالية في مجال التصميم والتنفيذ.

وعن هذا العرض، قال بيكيولي: "الطريقة الوحيدة لإحياء عالم الخياطة الراقية اليوم هو بالتوجه إلى نساء ذوات هويّات وثقافات مختلفة"، وهذا ما يُفسّر اختياره لمشاركة أسماء معروفة في عرضه، من أمثال لوريت هاتن وسيسيليا شانسيلور وجورجينا غرينفيل، اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين منتصف السبعينات وبداية الأربعينات.

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"أريد للعين أن تسافر"، هذا ما قاله بيكيولي عن تصاميمه التي جاءت استعراضية من حيث الضخامة، وفيها خليط من الألوان والطبعات، بالإضافة لأكسسوارات الرأس المبتكرة التي رافقتها. أما العمل اليدوي الذي استغرقه تنفيذ هذه الإطلالات فكان جبّاراً، حيث إن تنفيذ بعض التصاميم استغرق بين 990 و2010 ساعات من العمل. ولذلك حرص المصمم أن يرافقه فريق عمل مشغله خلال التحيّة النهائية للجمهور.

أما فالنتينو غارافاني مؤسس الدار، الذي كان حاضراً في الصفوف الأولى بين الجمهور، فلم يستطع أن يحبس دموع الفخر في هذه اللحظة.

تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات Valentino من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين.